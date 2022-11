I Mondiali di calcio imbattibili agli ascolti, Zelig chiude in crescita La partita Belgio-Canada conquista con più di 5 milioni di telespettatori gli ascolti tv. Chiude in crescita Zelig con la sua ultima puntata.

A cura di Ilaria Costabile

Non c'è sfida con i Mondiali di Calcio, le partite in tv sono seguitissime e infatti conquistano il podio della consueta sfida tra i programmi televisivi proposti dalle varie emittenti, nonostante l'Italia quest'anno non sia tra le nazionali in gara. In seconda posizione, con una media di più di due milioni e mezzo di telespettatori, la terza e ultima puntata di Zelig, che quest'anno è ritornato con degli appuntamenti speciali che, però, hanno avuto un riscontro diverso rispetto allo scorso anno, dove il programma comico di Canale 5 era stato accolto con molto più entusiasmo. Infine, Chi l'ha visto? si conferma uno dei programmi più seguiti della terza rete Rai, superando anche di poco i due milioni di telespettatori.

Ascolti tv mercoledì 23 novembre 2022

Nella serata di ieri, mercoledì 23 novembre 2022, su Rai1 la partita dei Mondiali di Calcio Belgio-Canada ha interessato 5.095.000 spettatori arrivando al 24% di share. A seguire – dalle 22.04 alle 23.07 – Il Circolo dei Mondiali è stato visto da 1.736.000 spettatori registrando il 9.7% di share. Su Canale 5 la terza e ultima puntata di Zelig ha raccolto davanti al video 2.669.000 spettatori arrivando al 19.3% di share (Zelig By Night: 1.179.000 – 22.7%). Su Rai2 La Perla di Ruby ha catturato l'attenzione di 1.135.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Scontro tra Titani è stata la scelta di 790.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha registrato 2.107.000 spettatori segnando uno share del 12.9% (presentazione di 9 minuti: 1.891.000 – 8.8%). Su La7 Atlantide – Chi ha Ucciso Marilyn? è stato visto da 309.000 spettatori con uno share del 2.6% (presentazione di 22 minuti: 633.000 – 2.9%). Su Tv8 X Factor segna 362.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Via dall’Incubo ha raccolto 471.000 spettatori con il 2.8%.