I fan di Helena Prestes non si fermano, sui maxi schermi di Times Square chiedono il suo ritorno al GF Non si ferma l ‘rivolta’ dei fan di Helena Prestes. Dopo aver lanciato una petizione sui social chiedendone il ritorno al Grande Fratello, il fandom della modella ha fatto proiettare sui maxi schermi di Times Square gli hashtag #ripescaggioperHelena e #giustiziaperHelena. La richiesta sarebbe stata ascoltata: secondo alcune indiscrezioni, l’ex concorrente rientrerà in Casa come ospite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Il fandom di Helena Prestes non si ferma. Dopo aver lanciato una petizione sui social chiedendone il ritorno al Grande Fratello, i fan più attivi della concorrente hanno dato vita a una vera e propria rivolta e sono arrivati a Times Square. Per alcuni secondi, sono riusciti a far proiettare sui maxi schermi della piazza più famosa di New York l'hashtag #ripescaggioperHelena e #giustiziaperHelena, convinti che la sua eliminazione sia stata un'ingiustizia e meriti una seconda possibilità. Secondo un'indiscrezione lanciata da Agent Beast, la modella rientrerà nella casa come ospite per qualche giorno.

La ‘rivolta' dei fan di Helena arriva a Times Square

Dopo la sua eliminazione dalla Casa, i fan di Helena Prestes non hanno perso tempo e hanno dato vita a una vera e propria ‘rivolta‘. Prima hanno lanciato una petizione sui social chiedendone il ritorno in gioco e facendo finire in tendenza su X gli hashtag #ripescaggioperHelena e #giustiziaperHelena. La richiesta è poi passata da virtuale a reale e il fandom della modella è riuscito a far proiettare gli stessi hashtag sui maxi schermi di Times Square, a New York. Insomma, una protesta che ha superato ogni confine nazionale e non solo e che sembra essere stata ascoltata.

"Helena torna come ospite al GF", l'indiscrezione

La ‘rivolta' dei fan di Helena Prestes sembra aver sortito l'effetto desiderato: stando all'indiscrezione lanciata da Agent Beast sui social, la modella brasiliana tornerà nella casa del GF come ospite per qualche giorno. Il suo rientro sarebbe già "in fase di produzione con dettagli finali in via di definizione" e la diretta interessata sarebbe stata informata del ruolo. Una mossa a cui, si legge su X, gli autori avrebbero pensato per "incrementare gli ascolti e creare un momento di suspence". La concorrente era stata eliminata dal GF lo scorso 13 gennaio, perdendo al televoto finale contro Shaila Gatta. Televoto che su X in molti pensavano fosse truccato dopo la diffusione di una foto in cui si leggeva ‘chi vuoi salvare?' e non ‘chi vuoi eliminare?', con tanto di percentuali e nomi dei concorrenti. Fanpage.it, da fonti vicine al reality, ha appreso però che si è trattato solamente di un errore.