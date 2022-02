I 25 anni di Passaggio a Nord Ovest, Alberto Angela celebra l’evento con uno studio eco-friendly Alberto Angela festeggia i 25 anni del suo programma con uno studio rinnovato ed eco compatibile: “Il nostro futuro è garantito dalla conservazione del pianeta”.

Il programma ideato e condotto da Alberto Angela, Passaggio a Nord Ovest, celebra quest'anno i suoi 25 anni di storia. Era il 3 marzo 1997 quando iniziò il cammino di Passaggio a Nord Ovest. Il programma in tutti questi anni ha accompagnato lo spettatore del servizio pubblico attraverso le caratteristiche del pianeta e delle differenti civiltà che lo abitano. Dal 26 febbraio sempre su Rai1, Alberto Angela accoglierà i telespettatori nello studio rinnovato per la nuova stagione di Passaggio a Nord Ovest, scritta e ideata da Alberto Angela con la collaborazione di Giampaolo Tessarolo, che cura anche la regia, e di Emilio Quinto.

Le novità di questa edizione

Lo studio rinnovato di Passaggio a Nord Ovest presenta peculiarità tutte nuove a livello di immagini, ma non solo. È il primo studio eco compatibile Rai, ideato nel rispetto della sostenibilità ambientale: "Il grande protagonista del nostro programma è l’essere umano e la sua esistenza, non dobbiamo dimenticare che il nostro futuro è garantito dalla conservazione del pianeta stesso e dalla tutela dei suoi delicati equilibri che, se venissero a mancare, significherebbero la fine anche per la nostra specie".

Quando va in onda Passaggio a Nord Ovest

Passaggio a Nord Ovest andrà in onda sabato 26 febbraio alle ore 11.20. La prima puntata ricostruirà i momenti chiave della presa della Bastiglia, attraverso le interviste a esperti, l'utilizzo di modelli 3D e ricostruzioni fedeli, riscoprendo la storia di quel leggendario edificio. Percorrendo le strade di Parigi al fianco dei rivoluzionari, Passaggio a Nord Ovest entrerà nella Bastiglia con l’esercito del Re per rivivere gli scontri armati e le strategie militari di quella giornata storica. Successivamente, Alberto Angela guiderà i telespettatori nella basilica di San Pietro in Vincoli, a Roma, per ammirare da vicino una delle opere più travagliate di Michelangelo: il Mosè. Ancora una tappa in Spagna nella città di Valencia per la festa popolare delle Fallas. E ancora l'estremo mare del Nord Europa: Luleå in Svezia, Nårvik in Norvegia, il golfo di Botnia, attraverso il Circolo Polare Artico, fino all’Oceano norvegese ed i suoi spettacolari fiordi.