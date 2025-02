“Ho portato un po’ di educazione al Grande Fratello”: Iago Garcia dopo l’eliminazione, poi il messaggio inaspettato di Alfonso Le prime parole di Iago Garcia dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello. L’attore ha riattivato i suoi profili social. Poi, il messaggio inaspettato di Alfonso D’Apice. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

Iago Garcia è tornato a usare i social dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello. L'ex concorrente del reality si è detto contento dell'esperienza fatta e ha spiegato che il suo intento è sempre stato quello di portare un messaggio ben preciso: quello del rispetto per le donne. Dopo la sua uscita di scena, è arrivato anche il chiarimento con Alfonso D'Apice. Ma andiamo con ordine.

Iago Garcia eliminato dal Grande Fratello, le prime parole fuori dalla casa

Iago Garcia, dopo essere stato eliminato dal reality condotto da Alfonso Signorini, ha registrato un messaggio per il profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello:

Sono fuori dalla casa. Sono molto contento di questa esperienza, di aver dato un po' di più, di avere detto la mia senza avere paura mai. Non abbiate mai paura di esprimere le vostre idee. Il vero successo è nel cuore e lo porto con me. Baci a tutti.

Martedì 25 febbraio, giorno seguente alla sua eliminazione, ha pubblicato una nuova storia su Instagram. Iago Garcia ha precisato quale messaggio ha voluto fare passare nella casa con la sua partecipazione al reality: "Vorrei ringraziarvi per tutto il supporto che mi avete dato. Nella casa del Grande Fratello ho cercato di dare un po' di educazione, un po' di rispetto per le donne, per gli uomini più grandi e in generale. Ho fatto ciò che ho potuto, sono contento. Vi voglio bene".

Il chiarimento con Alfonso D'Apice

Alfonso D'Apice, in una storia che è stata condivisa anche da Iago Garcia, ha fatto sapere che subito dopo l'uscita dalla casa dell'attore spagnolo, ha avuto un chiarimento con lui

Ci tengo a condividere con voi questa storia. Ieri, dopo l'eliminazione di Iago, abbiamo fatto quello che ci eravamo detti di fare in casa, sederci e parlarci con calma e l'avremmo fatto la sera della mia eliminazione, purtroppo poi sapete come è andata. Stanotte però abbiamo parlato fino alle 5 senza la pressione della casa e delle telecamere e abbiamo chiarito tante cose. Mi ha fatto piacere anche sentire tutte le cose belle che Iago pensa di me e, viceversa, le ho dette anche io a lui. Il Grande Fratello è un'esperienza fantastica ma con tanto stress e dopo un po' con poca lucidità. La vita è questa, fuori dal gioco conosci molto meglio le persone.