video suggerito

Helena Prestes fa una confidenza hot al Grande Fratello, la regia censura l’audio e stacca l’inquadratura Al Grande Fratello, Helena Prestes si è lasciata andare a una confidenza hot mentre chiacchierava con Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Luca Giglioli. Pronta la censura della regia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello è tempo di confidenze. Le telecamere sono ben mimetizzate ed è facile dimenticarsene. Così, basta una parola ritenuta troppo "hot" perché scatti la censura della regia. Ne sa qualcosa Helena Prestes che stava condividendo con i suoi compagni di avventura gli oggetti che porterebbe con sé, se dovesse trascorrere molto tempo sul divano come fosse una sorta di isola deserta. E la regia ha staccato.

Grande Fratello, cosa ha detto Helena Prestes prima che la regia staccasse

Helena Prestes era nel giardino della casa del Grande Fratello insieme a Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Luca Giglioli detto Giglio. La modella ha raccontato cosa porterebbe con sé in caso dovesse passare molto tempo su un divano, come fosse una sorta di isola deserta. Helena ha spiegato che porterebbe: "Il mio cellulare, il computer…", poi ha avuto delle titubanze sul terzo elemento. Non perché non sapesse quale oggetto portare, ma perché "ho un istinto comico che potrebbe essere frainteso". Lorenzo Spolverato l'ha incoraggiata a svelare il terzo oggetto. Così, Helena Prestes lo ha fatto: "Un dildo".

La reazione di Jessica Morlacchi

Il gruppetto di concorrenti, ascoltando la risposta di Helena Prestes, è scoppiato a ridere. Lorenzo Spolverato ha commentato: "Giustamente un dildo puoi anche metterlo lì e guardarlo". Poi, il gieffino ha provato a indagare, chiedendo a Helena se ne avesse bisogno. Jessica Morlacchi, intanto, faceva sapere di non averne mai usato uno: "Mai comprato". A questo punto, la regia ha ritenuto opportuno chiudere l'audio su quella chiacchierata che si stava facendo troppo confidenziale e staccare l'inquadratura, spostandola dal giardino ad altre zone della casa, come la cucina e l'ingresso. L'appuntamento con il Grande Fratello è il lunedì e il giovedì alle 21:30 su Canale5.