Helena Prestes al GF spiega perché non ha più rapporti con la madre: “Non vuole parlarmi, è sparita” Nella casa del Grande Fratello, Helena Prestes ha raccontato una pagina inedita della sua vita. La modella brasiliana ha parlato del rapporto con la madre, spiegando per la prima volta per quale motivo l’ha abbandonata. Poi si è aperta sul suo passato sentimentale, in particolare sulla fine dell’amore con l’ex fidanzato Carlo Motta. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello, Helena Prestes ha raccontato una pagina inedita della sua vita. La modella brasiliana ha parlato del rapporto con la madre, spiegando per la prima volta per quale motivo l'ha abbandonata. Poi si è aperta sul suo passato sentimentale, in particolare sulla fine dell'amore con l'ex fidanzato Carlo Motta. Il modello avrebbe voluto un figlio, ma lei non si sentiva pronta a diventare madre.

Helena spiega perché non ha più rapporti con la madre

In cucina con Zeudi e alcuni coinquilini, Helena ha parlato del rapporto con sua mamma, spiegando il motivo per il quale da diverso tempo non ha più alcun tipo di rapporto con lei. Il distacco è iniziato dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi e sarebbe legata anche a motivazioni di tipo economico: "Mia madre ha scelto di non starmi vicina. Appena sono uscita dall'altro programma, il mio ex voleva un figlio e io non ho mai pensato di essere pronta perché volevo mettere da parte i soldi. Ogni mese mandavo dei soldi a mia mamma, ma pensando di avere un figlio le ho detto che non potevo più farlo". Da quel momento la donna ha smesso di parlarle: "Mi diceva che mi ero montata la testa, che non le volevo mandare soldi. Questo è stato il motivo della rottura".

"Mia mamma è sparita, non mi parla"

Qualche mese dopo, ha continuato il racconto Prestes, il rapporto con il fidanzato è arrivato al capolinea: lui l'ha lasciata e lei è tornata in Brasile dalla famiglia. Una volta arrivata, però, ha scoperto che la situazione era cambiata: "Mia mamma era sparita, aveva chiuso tutto. Io avevo un conto da 12 anni. Ho chiamato mia zia per chiederle informazioni e per farle fare da intermediaria, ma nulla". La modella inizialmente pensava che le fosse successo qualcosa: "La sorella di mia mamma poi mi ha detto ‘sta bene ma non vuole parlare con te e non vuole che ti dia il suo nuovo numero di telefono’. Io cercavo almeno di parlarle, ho solo saputo che era viva. Però non mi parla".