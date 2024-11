Helena critica Shaila per essersi grattata le parti intime in diretta, la replica: “Fiera di essere cafona”

video suggerito

Shaila Gatta e Helena Prestes hanno discusso al Grande Fratello. Durante il confronto, la modella brasiliana ha tirato in ballo il gesto scaramantico fatto dall'ex velina durante l'ultima puntata in diretta accusandola di essere stata "cafona, volgare". Shaila ha così sbottato: "Se vuoi te la gratto anche a te. Sono fiera di essere cafona".

A cura di Gaia Martino

Shaila Gatta e Helena Prestess si sono allontanate nella casa del Grande Fratello dopo un acceso confronto. L'ex velina, dopo aver parlato con Mariavittoria Minghetti che le ha rivelato le strategie della brasiliana studiate prima della loro partecipazione al programma, ha sbottato mettendo in dubbio la sincerità della sua inquilina. L'ha affrontata invitandola a parlare e durante il confronto, Helena Prestes ha tirato in ballo un episodio verificatosi durante la diretta. Shaila Gatta in puntata, chiamata a svelare l'esito del televoto che vedeva Lorenzo Spolverato e Luca Calvani protagonisti, si è lasciata andare ad un gesto scaramantico grattandosi le parti intime e il seno. Il suo comportamento non è andato giù alla modella che l'ha accusata di essere stata "volgare".

Il confronto tra Helena Prestes e Shaila Gatta

Quando Shaila Gatta si è avvicinata a Helena Prestes per parlarle, le ha chiesto se è ancora coinvolta sentimentalmente con Lorenzo Spolverato. La modella brasiliana le ha assicurato di aver voltato pagina e di essere stata sincera: "Non sono gelosa, cercavo un riavvicinamento perché gli voglio bene. Non abbiamo più rapporto, lui non esiste più per me. Se io ho detto che state bene e sono contenta per voi, lo penso. Ho girato pagina tempo fa".

Quando l'ex velina le ha dato della stratega per le rivelazioni fatte da Mariavittoria, Helena ha sbottato: "Io bugiarda? Tu lo sei e sei stata molto volgare in puntata. Sei stata cafona. A casa c’è gente che guarda, io non vorrei che i bambini facessero quelle cose. Io penso a mio nipote. Sono modi di fare brutti", le parole riportate da Biccy.it. Le sue parole hanno scatenato la Gatta.

Lo sfogo di Shaila Gatta: "Fiera di essere cafona, io ci metto la faccia"

Dopo le parole a lei rivolte dalla sua inquilina, Shaila Gatta si è sfogata con le Non è la Rai. A non andarle giù l'accusa di essere stata volgare in puntata, così si è sfogata: "Il punto è, che cavolo vieni a leccarmi il sedere? Sei finta, perché non dici la verità, cioè che ti sto sulle balle? Sei gelosa, questa sei, sei piena di irrisolti. Parla. Che c'entra che sono cafona? Sono fiera di essere come sono, lo faccio davanti a tutta Italia. Per lei mi sono presa le critiche da tutta la casa, la mia amicizia è vera, il bene che provo è reale. Le ho detto sì, mi gratto. Se vuoi te la gratto anche a te, se ti prude. Ma sono fiera di essere cafona, tutto quello che ho fatto, anche sbagliando, ci ho sempre messo la faccia".