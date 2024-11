Helena chiarisce con Lorenzo Spolverato al GF: “Non provo niente per te”, ma lui insiste: “Non ti credo”

video suggerito

Al Grande Fratello Helena Prestess e Lorenzo Spolverato hanno chiarito dopo il durissimo scontro di lunedì scorso. I due "ex" hanno litigato animatamente dopo la puntata in diretta su Canale5 e il modello ha deciso di fare un passo indietro e riavvicinarsi alla sua inquilina. Le ha chiesto se prova ancora dei sentimenti nei suoi confronti, ma alla risposta negativa, ha reagito mettendo in dubbio le sue parole: "Non ci credo".

Il confronto tra Helena e Lorenzo: "Non provo niente per te"

"Non provo sentimenti per te, non sono gelosa. Dobbiamo ricostruire la nostra amicizia. Sto benissimo da sola, mi connetto poco con le persone. Eri tu il mio amico di avventura, mi sono aperta con te" ha dichiarato Helena Prestes a Lorenzo Spolverato, ma quest'ultimo ha messo in dubbio le parole della sua inquilina. "Non ti credo. Qual è il fastidio che provi così capiamo insieme cosa fare? Rispetto la tua delusione, capisco che prima andavamo d'amore e d'accordo, c'era complicità che poi si è persa. Tu provavi qualcosa di forte e io sono partito con un'altra che mi piace. Sarebbe bello ritrovare complicità, siamo due caratteri focosi" ha commentato Spolverato.

Helena ha ammesso di essere rimasta delusa per il comportamento adottato dal modello dopo la nascita del flirt con Shaila Gatta: "Mi hai ferito quando sei tornato e non hai parlato con me. Ero da sola, mi sono sfogata da sola. Ma io desidero il meglio per te e per il tuo rapporto". Lorenzo ha allora replicato: "Lo so che sei felice per me. Ti posso chiedere scusa per i modi, so che a volte non mi rendo conto che divento troppo aggressivo. Il tono raggiunto ha fatto crollare qualcosa dentro, ha smosso qualcosa. Ti dico che rispetto la tua delusione, però quello che ho vissuto con te è nel mio cuore, non sei una briciola". "Sapremo maturare questa cosa, ognuno fa la sua vita. Ora tieni la mano sua, è finito. Mi sento forte. Non piango neanche. Ognuno per la sua strada" ha aggiunto Helena prima di ribadire che non prova sentimenti forti nei suoi confronti. "È stata solo un'infatuazione", le parole.