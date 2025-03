“Helena aggressiva, gelosa e sessista con le donne al GF, Lorenzo ossessivo e narcisista”: parla Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi, in una serie di storie pubblicate su Instagram, ha detto cosa pensa di Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. L'opinionista del Grande Fratello, replicando alle domande degli utenti, non è stata lusinghiera con nessuno dei due concorrenti.

Beatrice Luzzi ha detto la sua su Helena Prestes: "La considero ricca di virtù che però dimostra in percentuale irrisoria rispetto al tempo che passa a prevaricare in ogni confronto e a offendere con gravi insulti sessisti la metà delle donne della casa (una sta tutto il giorno a letto e ci prova con tutti, l'altra è volgare e deve tornare al mercato, l'altra addirittura deve andare dallo psicologo a chiarire il suo orientamento sessuale e smetterla di fare show con la madre)". E ha continuato rimarcando altri gesti di Helena che non ha apprezzato:

Da quando trascinò il fidanzato di un'altra in tugurio (dopo averci provato per mesi, rendendosi disponibile a ogni tipo di umiliazione) per me Helena non rappresenta più un modello di donna libera ed emancipata ma piuttosto vecchio stile. L'aggressività, l'egocentrismo, la gelosia, il controllo su tutto e tutti, la rendono un'ottima concorrente, ma non per questo meritevole di vincere.