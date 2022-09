Grande Fratello Vip 7, la reazione dei concorrenti informati sull’esito delle elezioni I gieffini vengono informati sull’esito delle elezioni politiche e mentre alcuni sembrano impassibili, altri hanno invece esternato le loro opinioni a riguardo.

A cura di Ilaria Costabile

Mentre l'Italia fa i conti con l'alba di un nuovo governo, dopo le elezioni politiche del 25 settembre 2022 che hanno visto il trionfo del centrodestra con in testa il partito di Giorgia Meloni, anche nella casa più spiata d'Italia è arrivato il momento di comunicare ai concorrenti cosa è accaduto in queste lunghe ore.

La reazione dei gieffini

I gieffini sono chiamati ad assistere all'edizione del telegiornale di Canale 5 delle 20, in cui vengono informati dei risultati delle elezioni, compresi coloro che sono usciti dalla casa per recarsi ai seggi elettorali e votare, mentre altri come Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis sono rimasti a Milano, dove risiedono, per poi rientrare in casa nella puntata di giovedì 29 settembre. Dopo l'edizione del telegiornale, i gieffini non sono sembrati affatto scossi e anzi, pochi di loro hanno commentato il discorso di Giorgia Meloni e la conseguente vittoria del centro destra, gli altri si sono riversati nelle loro camere per continuare a prepararsi in vista della puntata, facendosi scappare solo qualche commento sporadico. Qualcuno di loro, infatti, ha detto: "Pensavo che fosse qualcosa sulla guerra, è la prima cosa a cui ho pensato".

Il commento di Sara Manfuso

A chiedere qualche considerazione in merito ai risultati elettorali è stato Alfonso Signorini ad inizio della puntata che, infatti, ha portato l'argomento al centro del dibattito e ha chiesto a qualcuno dei gieffini cosa ne pensasse. Charlie Gnocchi, chiamato in causa, ha dichiarato: "Credo che sia un risultato che rispetti le aspettative, è giusto", a lui si è aggiunta poi Sara Manfuso che invece ha puntato l'attenzione su una tematica significativa come quella di genere dicendo: "A prescindere da come la pensiamo è un risultato straordinario perché c'è una donna che quasi sicuramente sarà premier, e sarà la prima in Italia, quindi è una cosa incredibile".