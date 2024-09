Grande Fratello, Tommaso Franchi: “Non ho mai visto il programma, so che ci sono 20 persone in una casa”

video suggerito

Tommaso Franchi, 24enne e di professione idraulico, ha fatto il suo ingresso dalla porta rossa del Grande Fratello. Tra lo stupore del pubblico e del conduttore, il ragazzo ha ammesso di non aver mai visto il programma.

Tommaso Franchi, 24enne e di professione idraulico, ha fatto il suo ingresso dalla porta rossa del Grande Fratello. Nella prima puntata della nuova edizione del programma, Alfonso Signorini ha dato il benvenuto al ragazzo: "Tu ti definisci un ragazzo dai sani valori, dai valori antici. Ma allora le ragazze dopo una notte di passione le accompagni tu, mica la mamma". Il nuovo concorrente ha ammesso di non aver mai visto una puntata del programma. "Non so se ti perdono" gli ha risposto il conduttore.

Tommaso Franchi al Grande Fratello: "Non ho mai visto questo programma"

Poco dopo avergli dato il benvenuto, Alfonso Signorini ha chiesto a Tommaso Franchi se fosse vero che non aveva mai visto il Grande Fratello. "Alfonso non l'ho mai visto, scusatemi. Però sono pronto" ha confessato il ragazzo. Il conduttore si è mostrato sorpreso dalla notizia: "Io non ti perdono. Sai almeno cosa è la porta rossa?". Il ragazzo si è prontamente difeso spiegando di essersi fatto spiegare come funzionano le cose nello show: "C'è una casa, so che ci sono venti persone e che si vive lì…".

Alfonso Signorini su Tommaso Franchi: "È uno scrittore in erba"

Alfonso Singorini ha presentato Tommaso Franchi come uno scrittore in erba. "A sette anni aveva già pubblicato un libro di favole" ha spiegato il conduttore. Il concorrente ha quindi raccontato una delle storie che aveva inventato, con protagonista un orso che, a differenza dei suoi simili, preferiva il parmigiano reggiano al miele. "Ma qual è la morale? Io mica l'ho capita" è intervenuta Cesara Buonamici.

L'entrata di Tommaso Franchi nella Casa con gli attrezzi da idraulico

Tommaso Franchi ha fatto il suo ingresso nella Casa con la sua cassetta degli attrezzi da idraulico "Così se in casa perde il rubinetto ci pensi tu" ha scherzato il conduttore. Le ragazze de Non è la Rai lo hanno subito raggiunto, con Ilaria Galassi che si è mostrata particolarmente interessata al ragazzo.