video suggerito

Grande Fratello, Signorini a Jessica Morlacchi: “Ma qualcuno ti si fila?” e lei: “No, come nella vita reale” Jessica Morlacchi è la protagonista di questi primi giorni di Grande Fratello e Alfonso Signorini si diverte a giocare, stuzzicando la gieffina sulla sua ricerca dell’amore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sebbene il Grande Fratello sia iniziato da una settimana, già ci sono alcuni concorrenti che si sono fatti notare, prima fra tutti: Jessica Morlacchi. L'ex cantante dei Gazosa è entrata nella casa più spiata d'Italia con la speranza di trovare l'amore e in questi primi giorni, si è vista circondata da aitanti giovani, che gironzolavano per la casa. Alfonso Signorini, quindi, non perde occasione per chiederle qualche commento a caldo.

Jessica Morlacchi e la strategie amorose

Tra Lorenzo, Tommaso, Javier ci sarebbe l'imbarazzo della scelta, ma è proprio su quest'ultimo che la 37enne avrebbe puntato lo sguardo: "Non è solo bono, è anche gentile. Non mi guarderà mai, è impossibile. Punto. Magari ci casca, ma non lo posso decidere io" dice in uno dei confessionali. E allora, Signorini inizia a punzecchiarla dicendo: "Ma qualcuno ti si fila?" e la romana con estrema sincerità: "Nono, tutto nella norma, come nella vita reale". Il conduttore, quindi, continua: "Io qualche dritta te la devo dare, il primo approccio con Lorenzo, non è che gli puoi dire di avere la colite" ma Jessica prova a difendersi: "Avevamo una cosa in comune e vai a vedere era la colite". La gieffina ammette di non avere strategie: "Io più di così non posso fare".

Dallo studio, però, interviene Cesara Buonamici in sua difesa e prova a smontare l'immagine che in questi pochi giorni di reality si è costruita: "Trovo che Jessica sia molto divertente, ha una mimica facciale straordinaria. Io credo che lei stia giocando, si diverte, credo che lei non cerca solo un uomo con i muscoli scolpiti, ma cerchi molto altro da un uomo". Jessica non esita a dire la sua:

Buonasera Cesara, sono abituata a vedere questi così belli in televisione, per me che cerco l'amore, che mi piace sognare, fantasticare, con questo parterre, io voglio rimanere qua.

Non poteva mancare un consiglio da parte di Beatrice Luzzi che dopo aver trascorso sei mesi nella casa, non può che dare consigli calzanti: "In casa bisogna rallentare le frequenze cerebrali, io ne approfitterei per staccare la mente e attivare un pochino di più, la pancia".