Grande Fratello, Emanuele Fiori eliminato: Ilaria Galassi abbandona, 9 concorrenti in nomination

A cura di Gaia Martino

La puntata del Grande Fratello di ieri sera, lunedì 3 febbraio 2025, ha visto l'uscita dalla casa di due concorrenti. Emanuele Fiori ha perso al televoto contro Iago Garcia, Zeudi Di Palma, Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi e Giglio, mentre l'ex Non è la Rai, Ilaria Galassi, ha deciso di abbandonare il reality per poter tornare a casa dai suoi cari. La puntata ha visto una sorpresa a Lorenzo Spolverato e anche il confronto tra il modello, Shaila Gatta e Iago Garcia: 9 concorrenti sono finiti in nomination.

Emanuele Fiori eliminato, Ilaria Galassi abbandona: le percentuali del televoto

Emanuele Fiori è stato eliminato dal Grande Fratello nella puntata di lunedì 3 febbraio 2025. Ha perso al televoto ed è stato costretto a lasciare la casa di Cinecittà. Dopo l'annuncio di Alfonso Signorini sul verdetto, Ilaria Galassi ha annunciato la sua volontà di abbandonare la casa. Queste le percentuali del televoto che hanno decretato l'uscita di Emanuele:

Zeudi 26,39 %

Jessica 23,32 %

Iago 18,61 %

Giglio 14,51

Ilaria 9,78%

Emanuele 7,29%

Chi sono i concorrenti in nomination

Le nomination della serata si sono concluse con 9 concorrenti a rischio eliminazione. Eva ha nominato Iago, così come Alfonso, Zeudi, Giglio, Pamela, Shaila. Javier ha votato contro Shaila, Maxime contro Pamela. Stefania ha nominato Maxime, Tommaso ha fatto il nome di Maxime, Chiara ha votato contro Javier. Amanda ha votato contro Jessica e la cantante ha ricambiato la nomination. Lorenzo ha nominato Amanda, Helena ha nominato Giglio, mentre Iago ha fatto il nome di Eva. Mariavittoria si è aggregata al gruppo e ha scelto di nominare Iago. Amanda, Eva, Giglio, Iago, Javier, Jessica, Maxime, Shaila e Pamela sono i concorrenti finiti al televoto.

Cosa è successo nella puntata del GF del 3 febbraio

La puntata del Grande Fratello del 3 febbraio 2025 ha visto il confronto tra Helena e Javier che si sono riavvicinati dopo il flirt del pallavolista con Zeudi. Shaila ha avuto un confronto in studio con Iago, mentre Chiara ha raccontato la sua storia prima di incontrare la sua mamma.