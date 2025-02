video suggerito

Ilaria Galassi abbandona il GF e svela il flirt con Raoul Bova, Signorini: "A Mediaset tremano" Ilaria Galassi lascia Il GF dopo oltre 5 mesi. Al momento dell'uscita il compagno scherza sul flirt di Galassi con Bova. Lei spiega: "Eravamo ancora piccoli e non famosi". Signorini ha scherzosamente chiosato: "Sento tremare il settore della fiction Mediaset".

A cura di Andrea Parrella

Dopo più di 140 giorni, Ilaria Galassi dice basta e lascia il Grande Fratello. Nella puntata del 3 febbraio la concorrente, che ha resistito nella casa per più di cinque mesi, ha comunicato di non averne più, scegliendo di ritirarsi dal programma. Nel corso della puntata Alfonso Signorini l'ha chiamata in confessionale, rimproverandola per aver tentato di alterare i voti in casa e farsi nominare appositamente, ma poi le ha chiesto chiaramente quali siano le sue intenzioni: "Stasera voglio andare a dormire a casa mia, col mio bambino, col mio compagno".

Ilaria Galassi ha spiegato di essersene convinta negli ultimi giorni: "Ne ho parlato anche con Pamela, lei mi dice che io ho bisogno di uscire, che sono state forte e brava a resistere per cinque mesi, ma adesso è arrivato il momento". Pamela Petrarolo, chiamata in causa, la smentisce: "Le ho detto che doveva resistere, che so quanto sia stata dura per lei e che ce l'ha messa tutta per resistere fino ad ora. Non le ho consigliato di andare via, ma quando una tua amica è sofferente, chiede di essere eliminata, ti chiedi quanto senso abbia insistere e andare contro la sua volontà. Ho provato in tutti i modi a insistere, ma niente".

Signorini quindi ha confermato il consenso per la sua decisione: "Grande Fratello accoglie la tua decisione di lasciare il gioco, vai tu in casa a comunicare la tua decisione ai tuoi compagni". Galassi quindi è rientrata in casa per comunicare la sua decisione: "Ragazzi io delle dinamiche non ci capisco niente, sono stati mesi belli, ho conosciuto tante persone, spero che vinca chi lo merita e ne ha più bisogno". Quindi è entrato in casa il compagno di Ilaria Galassi: "Sono stati mesi impegnativi, ma siamo stati bene, abbiamo viaggiato molto. Sono venuto qui per riprenderti se vuoi tornare a casa".

L'abbraccio ha decretato l'uscita definitiva e il compagno di Galassi ha scherzato con Signorini: "Ho visto che con Iago, ogni tanto, ha avuto degli apprezzamenti […] Ha avuto anche un flirt con Raoul Bova. Avevo un target buono per difendersmi, ma adesso forse si è abbassato un po'. Ma la storia non credo sia durata molto, l'ha lasciato lei". Davanti a questa notizia, Signorini non si è lasciato scappare lo scoop e ha chiesto a Galassi chiarimenti: "Eravamo comunque ancora piccoli, non molto famosi. Siamo andati in montagna e nella notte lui si è avvicinato a me, ma a me non è piaciuto". Davanti a queste parole, il conduttore scherzosamente ha chiosato: "Siccome sento tremare in questo momento il settore della fiction Mediaset, io ti direi che puoi uscire dalla casa".