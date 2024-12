Grande Fratello e la passione tra Javier e Chiara: “Se la intendevano già a Uomini e Donne”

video suggerito

Secondo Biagio D'Anelli, la passione nata nella Casa del Grande Fratello tra Javier Martinez e Chiara Cainelli non sarebbe casuale. Pare che tra i due "se la intendessero già dietro le quinte di Uomini e Donne", quando entrambi erano corteggiatori.

A cura di Stefania Rocco

Chiara Cainelli e Javier Martinez si conoscevano già prima del Grande Fratello? A lanciare un’indiscrezione che potrebbe rivelarsi particolarmente interessante è stato Biagio D’Anelli che, sul suo canale TikTok, ha rivelato che i due – protagonisti di un bacio nella Casa – apparivano interessati l’uno all’altra già anni fa, quando entrambi partecipavano a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatori. Tra i gieffini, dunque, la passione affonderebbe le radici nel reciproco percorso professionale in tv.

Le indiscrezioni di Biagio D’Anelli

Dopo avere fornito anche delle anticipazioni relativamente a quanto accadrà nella puntata in onda questa sera, Biagio ha aggiunto qualche dettaglio a proposito del “segreto” che custodirebbero Javier e Chiara: “Javier e Chiara. Una conoscenza segreta, sbocciata al Grande Fratello. Ma già in tempi non sospetti, a Uomini e Donne, tutti e due corteggiatori, se la intendevano dietro le quinte. Mi auguro che Alfonso Signorini faccia questa domanda e scardini questo segreto”. I due, quindi, erano già interessati da tempo l’uno all’altra? È possibile che la Casa del GF abbia solo riallacciato i fili di una passione nata già lontano dai riflettori?

Il bacio tra Javier Martinez e Chiara Cainelli

Pochi giorni fa, Javier e Chiara si sono scambiati il loro primo bacio nella Casa. Dopo la decisione dell’argentino di chiudere il suo rapporto con Helena Prestes (che ha rivelato di considerare solo un’amica), Javier ha deciso di approfondire unicamente la conoscenza con la bionda coinquilina nei confronti della quale aveva già ammesso di provare una certa attrazione. Cainelli lo ricambia e i due, da qualche giorno, formano una coppia. Ma si tratta di un rapporto nato davvero recentemente oppure i due nascondevano già un'attrazione reciproca celata agli autori del programma?