Al GF scatta il primo bacio tra Javier Martinez e Chiara Cainelli: cosa è successo sotto le coperte Nella Casa del Grande Fratello è scattato il primo bacio tra Chiara Cainelli e Javier Martinez. I due si sono lasciati andare a tenerezze con il viso nascosto sotto una coperta così da non essere ripresi. Poi hanno parlato del loro rapporto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello è scattato il primo bacio tra Javier Martinez e Chiara Cainelli. Con il volto nascosto sotto una coperta, i due inquilini si sono lasciati andare a tenerezze dopo alcune settimane passate a conoscersi davanti alle telecamere. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha però paura del sentimento che può nascere tra loro.

Il bacio tra Javier Martinez e Chiara Cainelli al GF

Chiara Cainelli è diventata ufficialmente una concorrente del GF a inizio dicembre e, fin da subito, ha instaurato con Javier una certa complicità. I due hanno iniziato a passare sempre più tempo insieme, tra risate e battute. Nella giornata del 22 dicembre è scattato il primo bacio: in giardino sotto una coperta, i due gieffini si sono lasciati andare a tenerezze ed effusioni, nascondendosi il volto per non essere ripresi dalle telecamere.

Il rapporto tra Chiara e Javier: "Ho paura di quello che posso provare"

Subito dopo il bacio, ancora molto vicini, Chiara e Javier hanno parlato di quanto appena successo. "Penso un po di cose", ha spiegato l'ex corteggiatrice. "Ti faccio una domanda, in questo momento dentro la tua testa c'è confusione?", ha chiesto il pallavolista. Ma Cainelli ha chiarito: "Non per quanto riguarda te". "Hai dei dubbi?", l'ha incalzata subito Javier. "Non ho dubbi fuori, qua un po', non su ti de come persona ma su quello che posso provare. Non sono abituata, non sei il mio tipo. Ti conoscono ma non ti conosco", ha spiegato Chiara. E ha poi precisato: "Non vorrei trovarmi in una situazione in cui mi lascio andare ma non è come mi aspetto. Non vorrei buttarmi su una persona, io sono qua da pochissimo". Javier ha risposto: "Ti capisco in pieno, sono dalla tua parte. Nei tuoi panni anche io avrei reagito così".