Grande Fratello, anticipazioni puntata del 20 gennaio: i dubbi di Stefania Orlando su Shaila e Lorenzo Le anticipazioni della puntata di lunedì 20 gennaio 2025 del Grande Fratello. Stefania Orlando parlerà dei suoi dubbi sul rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, inoltre Pamela Petrarolo riceverà una sorpresa. Cosa succederà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'appuntamento di giovedì scorso, a seguito del ritorno del reality due volte a settimana, il Grande Fratello torna in prima serata con una nuova puntata lunedì 20 gennaio. Ad accompagnare Alfonso Signorini, come sempre, saranno presenti in studio le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, supportate dalla voce dei social, Rebecca Staffelli. Stando alle anticipazioni, si affronteranno alcune dinamiche che stanno facendo discutere, come quelle tra Lorenzo e Shaila, ma non mancherà uno spazio dedicato alle emozioni. Questa sera, inoltre, ben 9 concorrenti sono a rischio eliminazione. Chi tra Alfonso, Bernardo, Emanuele, Eva, Javier, Maxime, Pamela, Stefania e Zeudi dovrà abbandonare il gioco? Ecco, quindi, cosa succederà.

Le anticipazioni del Grande Fratello di stasera: il commento di Stefania Orlando su Lorenzo e Shaila

Nella puntata di lunedì 20 gennaio, si lascerà spazio ad una delle coppie più discusse della Casa quella di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. I due battibeccano in continuazione, attraversando alti e bassi che, però, insospettiscono anche gli altri inquilini. Se, quando la loro storia sembrava destinata a chiudersi, i due hanno poi ripreso a stare l'uno accanto all'altra, adesso pare che la situazione sia nuovamente peggiorata. A commentare questo continuo tira e molla sarà Stefania Orlando, che in più occasioni ha manifestato il suo disappunto nei confronti del comportamento adottato dai due gieffini, da lei definiti "un'associazione a vincere".

La sorpresa per Pamela Petrarolo

Non mancheranno, ovviamente, emozioni. Stavolta è il momento di Pamela Petrarolo che potrà incontrare sua madre Cinzia. Insieme parleranno di un grande dolore, quello della scomparsa di Manuel, il fratello minore della ex Non è La Rai, che da due anni ha fatto perdere le sue tracce. Le due avranno modo di raccontare questo terribile vuoto, lasciando fluire tutto quello che provano.