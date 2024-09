video suggerito

Grande Fratello, anticipazioni del 30 settembre: sorpresa per Shaila e il primo candidato all’eliminazione Su Canale5 questa sera è in programma una nuova puntata del Grande Fratello. Tra i nominati ci sarà il primo concorrente a rischio a eliminazione, poi arriverà una sorpresa per Shaila Gatta, Helena Prestess racconterà il suo passato: tutte le anticipazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera di lunedì 30 settembre 2024, in prima serata su Canale 5, è in programma una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, accompagnato in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e dalla "voce dei social" Rebecca Staffelli, è entrato nel vivo con le prime dinamiche tra i concorrenti e i primi flirt. Nell'appuntamento di stasera sarà decretato, dal televoto, il primo concorrente candidato all'eliminazione.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Nella puntata del Grande Fratello in onda stasera, lunedì 30 settembre, in prima serata su Canale5, sarà decretato il primo candidato all'eliminazione dell'edizione. Uno tra i concorrenti in nomination – Amanda Lecciso, Iago Garcia, Helena Prestess e Shaila Gatta – rischia di abbandonare la casa di Cinecittà. Stando alle anticipazioni diffuse dal programma, si parlerà del rapporto tra Giglio e Yulia che ha scatenato la forte reazione di Jessica Morlacchi. La cantante è stata colpita dalla gelosia nei confronti dell'hair stylist, nonostante lui abbia sempre chiarito che a unirli c'è solo un legame di amicizia.

La sorpresa per Shaila Gatta e il passato di Helena Prestess

Nella puntata di stasera Shaila Gatta riceverà una sorpresa: in Casa entrerà, per una visita, la sua mamma, Luisa. Spesso l'ex velina ha raccontato del profondo amore che prova per i suoi genitori, poi negli ultimi giorni si è sfogata con Mariavittoria: "Qui sei obbligato a fare i conti con il passato. Mi vergogno con la mia famiglia di essere quella che in casa è così. A volte mi giudicano, non in senso cattivo. Però quando capiscono che mi frequento con qualcuno dicono "Un altro scemo, un caso umano". Mi chiudo perché mi sento giudicata". Infine, Helena Prestess racconterà il suo passato difficile trascorso nelle favelas brasiliane.