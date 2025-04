Grande Fratello a settembre con o senza Alfonso Signorini: la replica sibillina del conduttore

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset

Il Grande Fratello è finito. Lunedì 31 marzo è andata in onda la finale. Alfonso Signorini, tuttavia, ha annunciato che a settembre si riaprirà la porta rossa per lasciare entrare nuovi concorrenti. Ma chi condurrà la nuova edizione del Grande Fratello? Il conduttore e direttore del settimanale Chi ha accennato alla cosa nella nuova puntata della sua rubrica Boom.

Alfonso Signorini condurrà il Grande Fratello a settembre? La replica

Alfonso Signorini ha ammesso di avere trascorso una notte insonne per l'adrenalina accumulata durante la finale del Grande Fratello, tuttavia si è svegliato con un profondo senso di leggerezza dovuto alla soddisfazione di avere concluso un percorso durato sei mesi. Al momento, dunque, preferisce non pensare al futuro. Non ha voluto chiarire se sarà lui a condurre la nuova edizione del reality di Canale5: "Io adesso penso a riposare. Non voglio parlare di lavoro. Io da oggi sono in vacanza".

Il conduttore è felice della vittoria di Jessica Morlacchi

La vincitrice del Grande Fratello è Jessica Morlacchi. La concorrente è riuscita a primeggiare, battendo Helena Prestes nel duello finale. Sul podio, al terzo posto, Chiara Cainelli. Alfonso Signorini si è detto soddisfatto di come sono andate le cose. E ha fatto riferimento al picco che si sarebbe verificato nel momento della proclamazione della vincitrice e che dimostrerebbe l'interesse del pubblico nei confronti del reality:

Ho dormito due ore ma non me ne frega niente. Però abbiamo portato in porto la nave del Grande Fratello. Un viaggio lungo sei mesi e mezzo e stamattina sto da Dio. Sono contento di come sono andate le cose. E devo dire che sono contento anche di questa vittoria di Jessica. Ho visto le curve. Alla proclamazione abbiamo fatto il 48% di share. La gente ha interesse per il programma. Il Grande Fratello è ancora vivo.