video suggerito

Grande Fratello 2024, Luca Calvani è il preferito: nessun eliminato, cinque concorrenti in nomination Nella puntata di martedì 19 novembre del Grande Fratello non c’è stato nessun nominato, il pubblico ha scelto come preferito Luca Calvani. In nomination ci sono cinque concorrenti, ovvero Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Jessica Morlacchi, Clayton Norcross e Lorenzo Spolverato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello di martedì 19 novembre, il pubblico ha decretato Luca Calvani come preferito della settimana, rendendolo così immune alle nomination. Anche stavolta, nessun eliminato nella casa più spiata d'Italia, ma ben cinque concorrenti sono finiti al televoto, si tratta di Alfonso D'Apice, Amanda Lecciso, Jessica Morlacchi, Clayton Norcross e Lorenzo Spolverato. Durante la puntata, non sono mancati momenti di discussione, come quello che ha visto protagonista Federica Petagna, al centro di numerosi gossip sentimentali, dentro e fuori la Casa.

Luca Calvani è il preferito: le percentuali del televoto

Come ormai accade da diverse settimane, il televoto lanciato alla fine dell'appuntamento precedente con il reality non serve, come credono i concorrenti, a stabilire chi deve lasciare la Casa, ma ad individuare il preferito da parte del pubblico. Tra Lorenzo Spolverato e Luca Calvani, è stato quest'ultimo ad ottenere più voti e quindi sarà salvo dalle nomination. Non sono mancati, poi, i preferiti da parte degli inquilini della casa che sono Javier Martinez, Federica Petagna ed Helena Prestes anche loro immuni alle nominations.

Chi sono i concorrenti in nomination

Sono cinque i concorrenti che sono stati nominati nella tredicesima puntata del Grande Fratello. Dopo il consueto rituale delle nomination sia palesi che segrete, dove non sono mancati battibecchi tra i concorrenti, sono ben cinque gli inquilini ad essere finiti in nomination, ovvero Alfonso D'Apice, Amanda Lecciso, Jessica Morlacchi, Clayton Norcross e Lorenzo Spolverato. Tra loro ci sarà chi, la prossima settimana, rischia di dover lasciare il reality.

Cosa è successo nella puntata di martedì 20 novembre

Nella puntata di martedì 20 novembre del Grande Fratello, non sono mancati momenti di tensione per alcuni dei concorrenti. Protagonista di gran parte della serata è stata Federica Petagna, insieme ad Alfonso D'Apice, l'ex fidanzato con cui si era presentata a Temptation Island e con il quale sarebbe intenzionata a tornare. Nella casa, però, ha fatto il suo ingresso anche il tentatore Stefano Tediosi, con il quale la giovane aveva iniziato una frequentazione dopo il periodo nel reality dei sentimenti. In puntata, poi, è arrivato un altro pretendente che ha avuto da ridire sul comportamento di Federica. Nel frattempo, Enzo Paolo Turchi ha fatto il suo ingresso in studio, dopo la decisione di lasciare il reality. Grandi emozioni anche per Yulia, che incontra sua mamma.