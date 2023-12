Gli ascolti tv di mercoledì 13 dicembre: chi ha vinto tra Io Canto Generation e il film Bla Bla Baby Gli ascolti tv di mercoledì 13 dicembre 2023: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con il film Bla Bla Baby e la puntata settimanale di Io Canto Generation con Gerry Scotti su Canale 5. Tutti dati Auditel della serata.

A cura di Giulia Turco

Nella prima serata di mercoledì 13 dicembre 2023, la sfida agli ascolti tv si è svolta tra Rai 1 che ha mandato in onda il film Bla Bla Baby con Matilde Gioli, Alessandro Preziosi, Nicolas Vaporidis e Cristiano Caccamo, e l’appuntamento settimanale con Io Canto Generation, la quarta puntata dello show musicale dedicato ai ragazzi e condotto da Gerry Scotti.

La sfida tra Rai 1 con Bla Bla Baby e Canale 5 con Io Canto Generation

Rai 1 punta su una commedia italiana in vista delle feste, cambiando in corsa l’appuntamento con People from Cecchetto inizialmente previsto per mercoledì 13 poi spostato a mercoledì 20 dicembre, quando su Canale 5 Io Canto Generation lascerà spazio alla Coppa Italia. Il cambio di programmazione eviterà dunque di avere la doppia presenza di Gerry Scotti su Canale 5 e in contemporanea su Rai 1, dove andrà in onda il documentario dedicato ai talenti scoperti da Claudio Cecchetto. Intanto, per questa settimana, lo show musicale di Canale 5 ha interessato 2.711.000 spettatori con uno share del 19.9%, vincendo la sfida agli ascolti contro il film su Rai 1 con Alessandro Preziosi che ha raccolto davanti allo schermo 2.254.000 spettatori pari al 13.2% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Sul resto delle reti generaliste, Rai2 ha mandato in onda il quinto appuntamento con Noi Siamo Leggenda, che ha totalizzato 664.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 il film Next ha interessato 901.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stato visto da 1.910.000 spettatori pari al 12%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha totalizzato 654.000 spettatori. Su La7 La Caduta – Cronache della Fine del Fascismo ha interesasto 927.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 Un Volo a Natale è arrivato a 439.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Giuseppe Giacobazzi in “Io Ci Sarò” ha raccolto 383.000 spettatori con il 2.5%.