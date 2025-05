video suggerito

Giorgio Locatelli e il dramma che gli ha segnato la carriera: "Il mio ristorante distrutto in un'esplosione" Giorgio Locatelli racconta a Verissimo il lato amaro di una carriera incredibile: le vessazioni subite in Francia, l'esplosione che distrusse il suo locale e l'addio al ristorante londinese dopo 25 anni.

L'intervista di Giorgio Locatelli a Verissimo del 3 maggio ha rivelato il lato nascosto della brillante carriera dello chef stellato, tra momenti di profonda crisi e decisioni coraggiose che hanno segnato il suo percorso professionale.

La chiusura della sua Locanda Locatelli dopo 25 anni

Sulla chiusura del suo ristorante, il Locanda Locatelli di Londra, ha ammesso: "C'è un po' di tristezza, però l'ultimo giorno che abbiamo lavorato era tutto pieno a pranzo e a cena. C'è stato un affetto incredibile per quello che c'è stato in un ventennio, venticinque anni da quando è cominciato il progetto, penso poi è importante cambiare anche".

Le vessazioni in cucina e la promessa a se stesso

Il racconto più toccante è arrivato quando Locatelli ha aperto uno squarcio sugli anni formativi della sua carriera, in particolare in Francia, dove ha subito un trattamento che lo ha profondamente segnato: "In certe cucine l'umiliazione fa parte della maniera in cui cercano di insegnarti qualcosa e lì ho imparato che è sbagliatissimo". Da quell'esperienza traumatica, lo chef ha tratto una lezione di vita che ha plasmato il suo approccio alla gestione della brigata: "La gente ti rispetta quando tu sei severo, ma umiliare qualcuno non è nel mio DNA".

La tragedia dell'esplosione: da 600 coperti al nulla

Il momento più drammatico dell'intervista è stato quando Locatelli ha rivelato un episodio traumatico: l'incendio seguito da una devastante esplosione che distrusse la sua "Locanda". "Quando la Locanda ha preso fuoco, c'è stata una forte esplosione, è stato terribile", ha raccontato. "Da un giorno all'altro, un ristorante da 600 coperti la settimana e ti ritrovi senza niente". Sono parole importanti che racchiudono tutto il senso di una grande carriera, la straordinaria resilienza di un uomo che non ha mai smesso di trovare la forza per riattestarsi sulla scena, arrivando in cima e al top della cucina.