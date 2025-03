video suggerito

Gianmarco Tognazzi: “Ho rinunciato a un film con Pupi Avati per Sanremo 1989. Ho perso un’opportunità” Gianmarco Tognazzi è stato ospite de La volta buona nella puntata di venerdì 28 marzo. Nel salotto di Caterina Balivo ha raccontato un aneddoto legato a Pupi Avati e a Sanremo 1989. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gianmarco Tognazzi è ospite de La Volta Buona nella puntata di venerdì 28 marzo. A Caterina Balivo parla di quando rinunciò a girare un film con Pupi Avati per condurre il Festival di Sanremo 1989. "È una cosa che mi porto dentro" rivela Tognazzi.

Gianmarco Tognazzi: "Con Pupi Avati ci fu un malinteso"

Tra le varie domande di Caterina Balivo a Gianmarco Tognazzi, anche una riguardante la sua mancata partecipazione a un'opera cinematografica. "Il film con Pupi Avati, lo hai fatto o no?" chiede la conduttrice. "È una lunga storia. C'è stato un misunderstanding clamoroso per cui Ugo (suo padre, ndr) si arrabbiò tantissimo e anche Pupi Avati – risponde Tognazzi – Io sono stato accusato ingiustamente di aver nascosto questa cosa. Ho deciso di fare Sanremo". Il riferimento è alla conduzione del Festival del 1989. "Non aver fatto il film di Pupi Avati per me è ancora un dolore. Era una grande opportunità – ammette l'ospite – Era ‘Storia di ragazze e di ragazzi'". La conduzione di Sanremo, però, gli ha dato una grande consapevolezza:

Per me negli anni quella scelta lì mi ha fatto capire che non avrei dovuto fare il conduttore televisivo, che avrei dovuto fare un passo indietro. Sono riconoscente a Sanremo ma non aver fatto il film è una cosa che mi porto dentro.

Ginamarco Tognazzi conduttore del Festival di Sanremo 1989

Gianmarco Tognazzi nel 1989 condusse il Festival di Sanremo al fianco di Danny Quinn, Rosita Celentano e Paola Dominguin. Quell'edizione fu vinta da Anna Oxa e Fausto Leali con il brano Ti lascerò per la sezione Campioni, da Paola Turci con la canzone Bambini per la sezione Emergenti e da Mietta con Canzoni per la sezione Nuovi. Nel corso della quarta serata della 63esima edizione, in onda il 15 febbario 2013, è tornato all'Ariston come ospite insieme agli altri tre ex conduttori dell'89.