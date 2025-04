video suggerito

Gianmarco bacia Nadia a Uomini e Donne: "È stato il bacio che ho sentito di più, ho provato una forte emozione" A Uomini e Donne prosegue il percorso di Gianmarco Steri. Il tronista ha baciato Nadia Di Diodato, dichiarando in studio che, per lui, quello sia stato il bacio più sentito di tutto il suo percorso. Novità anche nella conoscenza con la corteggiatrice Francesca Polizzi.

A cura di Sara Leombruno

A Uomini e Donne prosegue il percorso di Gianmarco Steri. Il tronista ha baciato Nadia Di Diodato, dichiarando in studio che, per lui, quello sia stato il bacio più sentito di tutto il suo percorso. Novità anche nella conoscenza con la corteggiatrice Francesca Polizzi.

L'esterna tra Gianmarco e Francesca

Gianmarco e Francesca sono usciti in esterna e il tronista le ha espresso alcuni dubbi che nutre nei suoi confronti: "Per non ledere il personaggio che sei, tante volte non fai e non dici quello che pensi realmente, stai sempre attenta a dire la cosa giusta, il pensiero giusto. Non voglio che ti senti controllata per risultare perfetta, agli occhi miei o agli occhi della gente, voglio che tu sia te stessa". Successivamente, Francesca l'ha invitato a cambiare discorso, facendogli ascoltare una canzone. In studio, il tronista ha espresso le sue perplessità su quel gesto.

"Ti stavo esternando dei dubbi che avevo, invece di placarmeli, me li hai aumentati. La canzone mi ha emozionato, ma l'ho trovata sconnessa, perché sarebbe stato più bello affrontare il problema in quel momento", ha spiegato Steri.

Il bacio con Nadia e la reazione di Cristina

Gianmarco, successivamente, è uscito anche con Nadia e tra loro è scattato un bacio appassionato. A domande diretta di Maria De Filippi, Steri ha confermato che quello con Nadia è stato il bacio che le è piaciuto di più: "È stato un bacio molto sentito, voluto, l'emozione che mi è arrivata è stata forte".

Davanti alla reazione infastidita di Cristina, il tronista ha sottolineato nuovamente quanto lei abbia sbagliato quando, dopo il bacio che c'era stato tra loro, non si è presentata nell'esterna successiva solo perché i due avevano discusso: "Alla fine devi arrivare tu a scegliere, il mio interesse c'è", le parole della corteggiatrice.