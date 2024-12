video suggerito

GF, Shaila soffre per Lorenzo Spolverato ma lui pensa al dopo reality: "Tra un mese vado a fare Pechino Express" Mentre Shaila Gatta soffre per la fine della relazione con Lorenzo Spolverato, il modello milanese pensa al suo futuro fuori dal Grande Fratello e immagina già di poter partecipare ad altri programmi tv.

A cura di Ilaria Costabile

La storia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello, sembra essersi conclusa senza possibilità di ritorno. I due, anche se all'interno della casa, stanno provando a prendere strade diverse, solo che il gieffino sembra essere proiettato già a quello che immagina di poter vivere fuori una volta lasciato il reality, mentre lei non riesce a capacitarsi di come si siano evolute le cose tra loro.

Le parole di Lorenzo Spolverato sul dopo GF

Il motivo per cui il modello milanese ha deciso di lasciare l'ex velina, dipende dal fatto che lui vorrebbe viversi diversamente le dinamiche del gioco e una relazione gli impedisce di gestire in maniera differente tutto quello che accade nel reality. Lorenzo, da un certo punto di vista, sembra avere le idee ben chiare e infatti sta già pensando a come sarà la sua vita una volta terminato il Grande Fratello. Parlando con Mariavittoria Minghetti, il milanese ha spiegato: "Nulla accade per caso. Esco da qui, tra un mese vado a fare Pechino Express". Da queste parole sembra che il ragazzo sia convinto di poter sfruttare la permanenza nel programma di Canale 5 per poter partecipare ad altre trasmissioni televisive che, in un modo o nell'altro, possano dargli visibilità.

La sofferenza di Shaila Gatta per Lorenzo Spolverato

Dall'altro lato della casa, invece, Shaila Gatta continua a disperarsi per la fine della sua relazione. La 28enne ha detto chiaramente di essersi innamorata di Spolverato che, però, non vuole distrazioni, sebbene all'inizio del programma il loro feeling sia diventato una delle prime dinamiche sulle quali anche Alfonso Signorini si è particolarmente soffermato. La ballerina non comprende come Lorenzo possa aver cambiato il suo stato d'animo da un momento all'altro e, grazie anche all'aiuto delle altre inquiline, sta provando a riprendersi da questa improvvisa rottura.