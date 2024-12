video suggerito

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ai ferri corti, scoppia la lite: "Pagliaccio, vattene o me ne vado io" Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno avuto l'ennesima lite al Grande Fratello. Quando la ballerina ha tirato in ballo Helena Prestes, è scattata la reazione del gieffino.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello, la coreografia natalizia ha acceso la lite tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Il gieffino – dopo avere visto la ballerina avvicinarsi a Helena Prestes – ha insistito con la modella per sapere cosa le avesse detto Shaila. Helena all'inizio ha lasciato correre, poi gli ha rivelato che la ballerina ha chiesto a lei e Zeudi di non ridere, per non fare perdere la concentrazione a Lorenzo: "Si è avvicinata a me chiedendo di non ridere perché tu scherzi sempre e perdi la concentrazione e la concentrazione per lei è importante". Così, è scoppiata la lite.

Shaila Gatta contro Lorenzo Spolverato al Grande Fratello

Shaila Gatta ha confermato la versione di Helena Prestes, chiarendo che in sala prove occorre portare rispetto: “Per me questo è un lavoro e vorrei concentrarmi, se ci sono persone che ridono…". Poi ha precisato che il problema per lei non sono Helena Prestes e Zeudi Di Palma: "Dato che con lui (Lorenzo, ndr) non ho comunicazione, mi sembra il minimo in sala avere un po' di rispetto. Ma il problema non siete tu e Zeudi, tanto è vero che Zeudi è venuta da me e mi ha chiesto scusa perché in sala prove non si ride, soprattutto in una condizione in cui c'è un diverbio e un problema tra due persone e ci sono delle cose che si fanno apposta". Poi, la frase che ha scatenato la reazione di Lorenzo Spolverato. Rivolgendosi a Helena Prestes ha detto: "Dato che in questo caso forse sei un mezzo, non lo so, a me ha dato fastidio”.

La reazione di Lorenzo Spolverato che si schiera con Helena Prestes

Lorenzo Spolverato, allora, si è precipitato in cucina e ha precisato: "No, Helena non è un mezzo. Il mio rapporto con lei non è un mezzo. Non andare da lei, me la gestisco io. Se lei distrae me è un problema mio, non tuo”. Durissima la reazione di Shaila: "Perché devi fare sempre il pagliaccio? Perché devi urlare sempre? Perché non sai parlare come una persona normale?". Ma il gieffino ha insistito: "Ma un mezzo di che? Un mezzo di chi? Ti sto facendo una domanda, tu non ascolti. È un mezzo di che? Shaila è finita questa roba qui, perché è un mezzo?". Helena Prestes ha chiesto loro di andare a parlare da un'altra parte e non nel bel mezzo della cucina davanti a tutti i concorrenti, ma il suo appello è caduto nel vuoto. Shaila ha alzato un muro con Lorenzo: "Con te non parlo più. Ciao. Puoi andartene? Allora me ne vado io" e ha lasciato la cucina. Lorenzo ha rimarcato che "tutto questo teatrino è partito da lei", perché a suo dire le avrebbe chiesto esplicitamente di non criticarlo durante le prove, ma lei lo avrebbe fatto lo stesso.