GF, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato lanciano il sale: polemica per il gesto scaramantico contro Helena Prestes Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno fatto un gesto scaramantico contro Helena Prestes al Grande Fratello. Il video della scena è stato criticato dagli utenti sui social che li accusano di bullismo e chiedono la loro squalifica.

Una scena verificatosi al Grande Fratello ha scatenato una nuova polemica sul web. Protagonisti sono stati Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, responsabili di un gesto contro Helena Prestes che su X è stato definito "un atto di bullismo". In tanti gli utenti che hanno chiesto ad Alfonso Signorini di prendere provvedimenti.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: il gesto contro a Helena Prestes

Il gesto incriminato è avvenuto nel corso di una cena nella Casa del Grande Fratello. Nel filmato che in queste ore sta circolando sul web, si vede Helena Prestes portare a tavola un cesto di pane. Subito dopo averne preso un pezzo, Shaila Gatta si getta due pizzichi di sale alle spalle, imitata successivamente anche da Lorenzo Spolverato. "Porta fortuna? Buttiamoci tutto il barattolo allora" commenta il modello milanese. Sul web in tanti hanno stigmatizzato il loro gesto, giudicandolo come un attacco diretto alla modella brasiliana. Secondo la tradizione, infatti, lanciarsi il sale alle spalle sarebbe un modo per scongiurare la sfortuna, che in questo caso i gieffini sembrerebbero attribuire a Prestes.

Shaila Gatta lancia si il sale alle spalle dopo il passaggio di Helena Prestes

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. A febbraio scorso, l'ex velina aveva fatto la stessa cosa. Poco dopo il passaggio di Helena Prestes, infatti, aveva preso un barattolo di sale per lanciarsi un po' di granelli alle spalle. "Un po' di fortuna" aveva commentato. È forse per questo motivo che sul web i fan del Grande Fratello hanno associato ancora una volta il gesto di Shaila Gatta a una sorta di "protezione" dalla modella brasiliana. Su X si legge: "Alfonso Signorini, devi prendere provvedimenti per Shaila e Lorenzo anche se è in finale. Il gesto che hanno fatto a tavola buttate il sale quando è passata Helena, non esiste. Con questo bullismo la devono finire. Shaila squalificata". E ancora: "Perché non fate vedere Shaila e Lorenzo che parlano di malocchio quando passa Helena e buttano il sale?".