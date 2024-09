video suggerito

GF, Ilaria Galassi: "Ho assaporato la morte, ma posso dire sono viva", poi l'abbraccio con Pamela ed Eleonora Ilaria Galassi racconta la sua storia al Grande Fratello, in un momento di grande commozione insieme a Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere. Le tre sono inseparabili, anche nei momenti peggiori, come quando Ilaria ha avuto un aneurisma.

A cura di Ilaria Costabile

Non mancano momenti particolarmente emozionanti al Grande Fratello, come quello che riguarda la storia di Ilaria Galassi, una delle ex ragazze di Non è la Rai che, insieme a Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, forma un trio a dir poco scoppiettante all'interno della casa più spiata d'Italia. Dopo essersi conosciute nel programma di Gianni Boncompagni sono rimaste amiche e si sono sostenute anche nei momenti di difficoltà, come raccontano ricordando quando Ilaria nel 2000 ha avuto un aneurisma.

L'amicizia indissolubile tra Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere

Alfonso Signorini chiama le tre concorrenti in mistery, per poter assistere al racconto che in questi primi giorni di permanenza nella casa, tutte e tre sono state chiamate a fare durante i confessionali, in cui hanno parlato della loro amicizia trentennale. Ilaria Galassi, quindi, racconta cosa le è accaduto più di vent'anni fa:

È successo che ho avuto un aneurisma congenito, mal di testa, sono svenuta, vedevo delle immagini, persone che non c'erano quindi c'era qualcosa che non andava e sono stata operata per dieci ore il 24 dicembre del 2000.

Quell'evento è stato terribile da gestire, anche per chi assistendola sperava le sue condizioni potessero migliorare, come racconta Pamela Petrarolo: "Ero in macchina stavo andando ad uno spettacolo, mi chiamano per dirmi che Ilaria aveva avuto questa cosa grave e che rischiava la vita", Eleonora Cecere in un confessionale: "La paura è stata grande, avevamo il terrore potesse succedere qualcosa di irreparabile". Petrarolo ricorda i momenti più duri, quando la loro amica non era in grado di riconoscerle e nemmeno di parlare: "Mi ricordo che sono andata da lei, aveva i capelli rasati, dimagrita tanto, questo sguardo perso nel vuoto, tu vorresti dirle Ilaria ce l'hai fatta, ma in quel momento non capisce" dice tra le lacrime Pamela.

Il messaggio di Ilaria Galassi

Un periodo lungo e difficile da affrontare, che ha segnato profondamente le vite delle tre donne, ma Ilaria Galassi non ha intenzione di vivere del passato, anzi, da quanto le è accaduto ha acquisito una nuova consapevolezza:

Ho assaporato la morte, vivo con una leggerezza importante. Io ho avuto una seconda possibilità di vivere. A me di fare la vittima, oddio ho avuto un aneurisma, posso dire io sono viva, è diverso. Sono viva.