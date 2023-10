Gerry Scotti e la presunta frecciatina a Fabio Fazio nella sfida agli ascolti tv della domenica Mentre Gerry Scotti sembra si metterà al riparo del confronto della domenica con Che Tempo Che Fa per il suo nuovo programma Io Canto Generation, il conduttore celebra i successi registrati fin qui e c’è chi è pronto a scommettere che si sia lasciato andare ad una frecciatina nei confronti del suo competitor.

A cura di Giulia Turco

Gerry Scotti si conferma uno dei personaggi di punta delle reti Mediaset. Padrone di casa della fascia preserale, il conduttore si dimostra sempre all’altezza della prima serata e, oltre a far parte delle squadra di Tu Sì Que Vales nel sabato sera in famiglia, è campione di ascolti anche con la versione in prima serata del suo show Caduta Libera – I Migliori. Ora, lo aspetta la sfida del nuovo format, o meglio del format rivisitato, Io canto Generation, che torna su Canale 5 con un cast stellare.

Gli ascolti di Caduta Libera in prima serata e la presunta frecciata a Fabio Fazio

Nella domenica sera degli italiani, Caduta Libera – I Migliori si conferma uno dei programmi più scelti dal pubblico. Lo show con Gerry Scotti con l’ultimo appuntamento andato in onda domenica 15 ottobre ha totalizzato 1.622.000 spettatori, pari all’11.5% di share. Un buon risultato, anche se non il migliore della serata. Celebrando i numeri conquistati, Gerry Scotti commenta su Instagram il post di Edmundo Conti, il tv content supervisor di Endemoly Shine Italy che ha scritto: “Un risultato sorprendente per il nostro Caduta Libera I Migliori: il secondo programma più visto della serata nella serata più competitiva della settimana!”. Il riferimento è inevitabilmente al debutto di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che hanno traslocato sul NOVE. Ecco perché il commento di Gerry Scotti è stato letto da molti utenti come una frecciatina diretta al suo competitor della serata: “Pensa su una sola rete…”, ha scritto tra i commenti, lasciando a Conti grosse risate. Non è escluso che il riferimento possa essere al traino di ascolti di cui inevitabilmente Fazio gode nel passaggio da Rai 3 a Discovery. CTCF ha totalizzato 2,1 milioni di spettatori, con il 10,5% di share.

Io Canto Generation quando va in onda e quando inizia

Nel frattempo sembra che la rete abbia scelto la collocazione per Io Canto Generation il nuovo programma condotto da Gerry Scotti che dovrebbe andare in onda a partire da metà novembre. Stando alle indiscrezioni diffuse da TvBlog, si starebbe valutando la data di mercoledì 8 o mercoledì 15 novembre, per un totale di sei puntate. L’idea sarebbe dunque quella di evitare il confronto con Fazio nella domenica sera e di schivare il possibile doppio appuntamento del Grande Fratello di Signorini.