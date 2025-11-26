Genny Sangiuliano contro Ilaria Salis a L’aria che tira: “Avete capito che sta dicendo?”

Scontro durissimo tra Gennaro Sangiuliano e Ilaria Salis a L’aria che tira. Il neo consigliere regionale attacca sui balbettii della parlamentare: “Voi avete capito che sta dicendo?”. Poi la tensione sul diritto all’abitare e le occupazioni.

Dove c'è Gennaro Sangiuliano non ci si annoia mai. Il neo eletto all'opposizione del consiglio regionale della Campania è stato il piatto forte della mattinata de L'aria che tira, complice un David Parenzo che sembra avergli apparecchiato un controcanto niente male (da Piero De Luca in studio a Ilaria Salis in collegamento da Strasburgo) per la puntata di questa mattina.

Sangiuliano non si è risparmiato in studio nel confronto proprio con Piero De Luca, deputato Pd e figlio di Vincenzo, pungolandolo di continuo e cercando di metterlo in imbarazzo per il passaggio di consegne con Roberto Fico. Ma è stato certamente lo scontro con Ilaria Salis, in diretta dal Parlamento Europeo, a segnare il momento più aspro della trasmissione.

Il campo largo secondo Salis: la risposta che non convince

L'onorevole di Alleanza Verdi Sinistra è apparsa in difficoltà quando il conduttore l'ha interrogata sulla strategia del campo largo. La risposta di Salis ha tradito un certo imbarazzo: "Più che altro metto dei limiti su quelli che sono dei limiti e una direzione sui contenuti sui quali vogliamo o non vogliamo andare…" Una frase che ha fatto storcere il naso in studio e ha offerto il fianco all'intervento immediato di Sangiuliano, che non ha nascosto il proprio sarcasmo: "Ma voi avete capito che sta dicendo?"

Lo scontro si inasprisce sul diritto all'abitare

Ma lo scontro più duro si è consumato sul tema del diritto all'abitare, cavallo di battaglia di Salis da quando è tornata in Italia dopo la vicenda ungherese. Sangiuliano ha scelto di andare dritto al punto con una domanda-provocazione: "Cosa vuol dire diritto all'abitare per lei", per poi aggiungere senza filtri: "Rubare le case altrui".

Un'accusa frontale che ha fatto scattare la reazione dell'onorevole: "C'è gente che lascia case vuote in tutta Italia e questa è colpa del Governo. E voi vi raccontate la storia degli occupanti, vergognatevi!". Due visioni chiaramente inconciliabili.