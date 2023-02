Gemma Galgani in lacrime per Claudio, Maria: “Ma l’hai capito o no che non vuole uscire con te?” Claudio, palesemente non interessato a Gemma, azzarda persino delle avances a Tina Cipollari. Tutto pur di non uscire di nuovo con Gemma. “Ma l’hai capito o no che non vuole uscire con te?”, interviene a quel punto Maria De Filippi. “L’hai capito che devi smammare da quella sedia o no?”, incalza l’opinionista.

A cura di Giulia Turco

Gemma Galgani a Uomini e Donne incassa l’ennesima delusione. Dopo aver intrapreso la conoscenza con Claudio, la dama si è dovuta ben presto ricredere. Lei ha versato lacrime, lui affatto impietosito, una volta che l’ha rivista in studio a messo in chiaro le sue intenzioni “Non ho intenzione di portare avanti la conoscenza”.

La delusione di Tina dopo il rifiuto di Claudio

“Sono molto demoralizzata, delusa, non ho reagito come avrei voluto”, spiega Tina alla redazione in un video che la mostra in lacrime. “Mi sono sentita mortificata, è stato tutti svilito, sminuito. Io gli ho regalato la serata del mio compleanno, ti ho dato importanza”, dice a proposito della serata che ha passato con il cavaliere Claudio. “Ma chi ti ha detto di passare il compleanno con uno sconosciuto?”, interviene Tina in studio. Claudio, palesemente, non è interessato e azzarda persino delle avances indirette a Tina Cipollari. Insomma tutto, pur di non uscire di nuovo con Gemma. “Ma l’hai capito o no che non vuole uscire con te?”, interviene a quel punto Maria De Filippi rivolgendosi alla dama. “L’hai capito che devi smammare da quella sedia o no?”, incalza l’opinionista. “Non sono un cane, non siamo da nessuna parte”.

Gemma finisce sotto attacco da Tina Cipollari

Sembra quasi superata la delusione per il cavaliere, quando Gemma si lascia travolgere dall’ennesima lite con Tina Cipollari. “Se un uomo è davvero interessato niente lo ferma. Ci siamo fidanzati? No e allora? Lo capisci che tu non gli piaci?”, sbotta Tina. Claudio non si sbilancia, ma spiega pacatamente di voler proseguire la conoscenza con altri due dame, Michela e Gabriella. “Guarda Maria una cosa è certa, essere empatici vuol dire essere felici. Io vado comunque avanti la mia empatia”, si rassegna Gemma. Anche questa volta, l'amore lo troverà la prossima.