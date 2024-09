video suggerito

Gaffe di Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello, svela il nome di un nuovo concorrente: chi entrerà nella casa Al Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi si è lasciato andare a una confidenza di troppo. Mentre chiacchierava con i suoi compagni di avventura ha assicurato che un volto noto del mondo dello spettacolo presto entrerà nella casa. Ecco di chi si tratta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Nella casa del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi sembra aver fatto una gaffe. Mentre chiacchierava con i suoi compagni di avventura, infatti, ha fatto un clamoroso spoiler. Ha svelato il nome di un volto decisamente noto che, a suo dire, dovrebbe entrare presto nella casa più spiata d'Italia. Vediamo chi è il personaggio che dovrebbe aggiungersi al cast del programma di Alfonso Signorini.

Enzo Paolo Turchi spoilera l'ingresso di Luca Tommassini nella casa del Grande Fratello

Enzo Paolo Turchi stava conversando con alcuni concorrenti del Grande Fratello. Il coreografo stava raccontando loro come riesca a essere felice assistendo alla serenità delle persone che ama. Inoltre, ha dichiarato di avere supportato la carriera dei coreografi che oggi lavorano in Tv. Quindi, ha menzionato Luca Tommassini. Del collega, che ha lavorato con star internazionali, ma anche in programmi come Amici e VivaRai2, ha detto: "Luca Tommassini l'ho preso con me che aveva nove anni". Quindi ha svelato che presto entrerà nella casa: "Luca deve venire pure lui qua dentro". Una frase che gli utenti hanno intercettato e recepito come uno spoiler. Il diretto interessato, che attualmente – come documentano le storie pubblicate su Instagram – è in crociera, non ha ancora commentato lo spoiler che lo riguarda. Dunque, non c'è conferma né smentita.

La gaffe di Enzo Paolo Turchi durante una confidenza

Ma di cosa stava parlando Enzo Paolo Turchi quando si è lasciato sfuggire questa gaffe? Il concorrente del Grande Fratello si stava confidando con i suoi compagni di avventura:

Io voglio che mia moglie sia sempre felice, che la mia famiglia sia felice, io voglio che gli altri siano felici. La mia vita è stata questa perché io sono altruista. Se lei si compra una bella automobile, io sono felice. Vi giuro, non dovessi vivere un giorno in più. Sono uno che vive della gioia degli altri. Ho sempre vissuto così. Io ho creato i primi ballerini, quando io ero primo ballerino, li creavo e li mettevo vicino a me, li portavo a lavorare. Luca Tommassini l’ho preso a nove anni. Luca deve venire pure lui qui dentro deve entrare.