Gaffe a Una voce per San Marino, in video una donna nuda in camerino alle spalle dell’inviato Le telecamere di Una voce per San Marino inquadrano per sbaglio una donna intenta a spogliarsi in camerino durante un collegamento con l’inviato Irol. Ad accorgersi dell’errore è stato il conduttore Jonathan Kashanian.

A cura di Stefania Rocco

Uno show condito da più di una gaffe quello che si è svolto nella serata di sabato 25 febbraio dal Teatro Nuovo di Dogana che ha ospitato la serata finale di Una voce per San Marino 2023, evento che si propone quale obiettivo quello di trovare un artista che sia in grado di rappresentare la repubblica agli Eurovision Song Contest. A trionfare sono stati i Piqued Jacks con la canzone “Like an animal” ma l’attenzione degli spettatori, più che dagli artisti in gara, si è concentrata sugli strafalcioni proposti dallo show, come quello che ha visto le telecamere inquadrare per errore una ragazza che si stava cambiando in camerino.

Jonathan Kashanian segnala l'incidente 10 secondi dopo

La gaffe più clamorosa della serata è arrivata quando il conduttore Jonathan Kashanian ha passato la linea all’inviato Irol, collegato dal San Marino Outlet Experience. Mentre il giovane introduceva il suo intervento, alle sue spalle veniva inquadrata una ragazza intenta a spogliarsi in camerino. Kashanian, volto della televisione italiana che è stato conduttore della serata, si è accorto dell’inconveniente solo 10 secondi dopo. “No, ma, aspettate, scusate un attimo. Irol! Scusate un attimo, Irol spostati subito da lì che si stanno cambiando. Si cambiano, sono nudi, noi siamo in diretta! Ma cosa ridete? Avvisatemi prima. Ma si è visto qualcosa di troppo?”, ha chiesto allarmato Jonathan, mentre Irol e l’operatore si allontanavano. Il video di quella gaffe si è diffuso a macchia d’olio sui social, alimentando l’ipotesi che l’incidente possa essere stato studiato per aumentare l’attenzione sullo show.

Gli artisti italiani in gara a Una voce per San Marino

Sono diversi gli artisti italiani che hanno partecipato a Una voce per San Marino, competizione che consente al vincitore di partecipare all’Eurovision Song Contest che si terrà a Liverpool. Se per l’Italia a partecipare sarà Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione di Sanremo, a sfidarsi per rappresentare San Marino sono stati gli italiani Le Deva, Eiffel 65, Lorenzo Licitra, Deborah Iurato e Roy Paci. Presente anche Al Bano Carrisi in veste di presidente della giuria.