video suggerito

Fuorionda al GF: “Il fidanzato di Luca Calvani con biglietti nascosti gli ha chiesto di farsi una storia con Jessica” Al Grande Fratello, la rivelazione di Mariavittoria Minghetti. Alessandro Franchini ha davvero tentato di mettersi in contatto con Luca Calvani nascondendo dei messaggi nei calzini? Secondo quanto sostiene la gieffina, l’uomo avrebbe spinto l’attore tra le braccia di Jessica Morlacchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra Alessandro Franchini, a destra Luca Calvani, foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Luca Calvani ha ricevuto messaggi ambigui da parte del fidanzato Alessandro Franchini nascosti nei calzini? La rivelazione durante un fuorionda della puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 23 dicembre. L'insinuazione è stata fatta da Mariavittoria Minghetti mentre andava in onda il confronto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi.

Cosa c'era scritto nei biglietti che Alessandro avrebbe inviato a Luca

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 23 dicembre, Alfonso Signorini ha permesso a Jessica Morlacchi e Luca Calvani di avere un confronto dopo le liti e le incomprensioni dei giorni scorsi. Ma ciò che ha catturato l'attenzione degli spettatori è una frase sfuggita a Mariavittoria Minghetti mentre il resto del cast del reality era chiuso in camera da letto. Una concorrente, che dalla voce sembra essere Shaila Gatta, ha chiesto: "Ma ha trovato i bigliettini nel calzino?". La gieffina ha assicurato: "Sì amore sì, i messaggi di Alessandro nei calzini. E gli ha detto: ‘Esagera, sogna, fatti la storia con Jessica'". Al netto del fatto che è contrario al regolamento comunicare con i concorrenti che sono nella casa tramite bigliettini, Alessandro Franchini ha davvero spinto Luca Calvani a lasciarsi andare con Jessica Morlacchi o al racconto mancano dei tasselli? È probabile che Alfonso Signorini decida di fare chiarezza su questo punto nella prossima puntata del Grande Fratello, prevista per lunedì 30 dicembre.

Jessica Morlacchi contesta il comportamento di Luca Calvani

In diretta, Jessica Morlacchi ha puntato il dito contro il comportamento che Luca Calvani, a suo dire, avrebbe avuto con lei. La concorrente sostiene che sotto le coperte ci siano stati abbracci troppo affettuosi per essere derubricati come gesti di amicizia:

Ci sono stati atteggiamenti sotto le coperte, si parla di abbracci molto complici, ho sentito la sua fisicità, ma evidentemente lui è abituato a dormire così. Ho chiesto ad Amanda se dormono così anche loro e mi ha risposto di no.