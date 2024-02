Franco Arminio al posto di Maurizio de Giovanni a La biblioteca dei sentimenti: “Problemi di salute” Ritorna “La Biblioteca dei Sentimenti”, con una nuova stagione: Maurizio de Giovanni lascia il posto a Franco Arminio per problemi di salute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ritorna “La Biblioteca dei Sentimenti”, con una nuova stagione, in versione settimanale, e una novità: alla conduzione, al fianco di Greta Mauro, ci sarà il poeta e scrittore Franco Arminio. Maurizio de Giovanni lascia il programma, come pubblicato dal fan club ufficiale Facebook, per problemi di salute.

Il messaggio del fan club

Il fan club di Maurizio de Giovanni annuncia così l'assenza dello scrittore dalla nuova stagione del programma:

Siamo felici di annunciarvi che “La biblioteca dei sentimenti” riaprirà le sue porte domani, sabato 17 febbraio. Purtroppo Maurizio non ci sarà perché non sta attraversando un buon momento di salute. Al suo posto ci sarà Franco Arminio.A Franco, a Greta Mauro, agli autori e alle autrici e a tutto lo staff, facciamo un grandissimo in bocca al lupo.Non possiamo che augurare le migliori fortune a questa trasmissione di cui c’è un disperato bisogno. Appuntamento alle 16.30 su Rai3.Vi seguiremo!

La nuova stagione de La Biblioteca dei sentimenti

La nuova stagione de La Biblioteca dei sentimenti riparte da sabato 17 febbraio, alle 16.30 su Rai 3: quattro puntate, quattro tematiche per affrontare in studio con ospiti noti e quattro millennial, tematiche legate alla sfera dei sentimenti: soldi, social, vecchiaia e cibo. Durante la puntata verranno analizzati due testi, in compagnia dei loro autori. Come nella prima edizione, i libri saranno sempre il punto di partenza, il pretesto per parlare della vita e scoprire come, attraverso la letteratura, sia possibile comprendere meglio il nostro vissuto, mettere a fuoco emozioni, e affrontare alcune tematiche che toccano l’animo umano. Tra gli ospiti della prima puntata: Melissa Panarello che presenta il suo ultimo "Storia dei miei soldi", Farinetti e il suo "10 mosse per affrontare il futuro". Nella seconda puntata: Marcello Veneziani e Alice Urciuolo.