video suggerito

Francesca Polizzi spiega perché ha lasciato Uomini e Donne, il contenuto delle lettere a Gianmarco Steri Francesca Polizzi ha spiegato perché ha deciso di lasciare volontariamente Uomini e Donne e interrompere la conoscenza con il tronista Gianmarco Steri. In due lettere indirizzate al ragazzo, mai lette pubblicamente, la spiegazione della sua scelta. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Francesca Polizzi è tornata a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne. Nelle scorse settimane la corteggiatrice si era auto eliminata dal programma e aveva scelto di sua spontanea volontà di interrompere la conoscenza con Gianmarco Steri. In alcune lettere aveva spiegato la tronista il perché della sua decisione. Il diretto interessato, in realtà, aveva spiegato che se non fosse stata lei ad andarsene, quel giorno stello l'avrebbe eliminata lui.

Perché Francesca Polizzi ha lasciato Uomini e Donne

Ospite del format Casa Lollo di Lorenzo Pugnaloni, Francesca Polizzi è tornata a parlare della sua auto eliminazione da Uomini e Donne, spiegando il perché della decisione. Il motivo principale riguarda il comportamento del tronista Gianmarco Steri nei suoi confronti: "In quella puntata ho visto una grande freddezza da parte sua, quindi ero molto stranita. Ho percepito delle sensazioni strane". Poi l'ex corteggiatrice ha riassunto il suo percorso nel dating show con il ragazzo:

C'era stata un’ultima esterna molto bella, avevamo fatto dei bei discorsi, come se entrambi stessimo guardando al futuro. Io infatti ero molto contenta e tranquilla. Poi in studio ci sono state delle vicissitudini, ma che non riguardavano me personalmente, ma le altre due ragazze.

Il contenuto delle lettere scritte al tronista Gianmarco Steri

Francesca Polizzi ha spiegato di aver anche scritto due lettere indirizzate al tronista, che lui non ha letto pubblicamente, spiegando nel dettaglio le ragioni del suo gesto: "Ho scritto che ero stranita perché nelle esterne era tutto fantastico e poi in studio qualcosa non andava e sembrava più propenso per le altre due ragazze. Anche a livello comunicativo non riuscivamo a capirci e a chiarirci e per me in una relazione la fiducia e la comunicazione sono alla base". Poi ha rivelato anche perché, chiamata di nuovo in studio a Uomini e Donne, ha scelto di non presentarsi:

Non mi sono presentata perché avevo detto già il mio, quindi mi aspettavo che lui volesse parlarmi in un’esterna. Nel momento in cui non c’è stata l’esterna, io ho comunque un po’ di amor proprio. Lui ha solo chiesto alla redazione se io potessi andare in puntata, quindi lui magari voleva un confronto lì. Ma io sono di Palermo, secondo lui dovevo andare a Roma per sentirmi dire ‘ti avrei eliminata lo stesso’?