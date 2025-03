video suggerito

Francesca furiosa con Gianmarco a Uomini e Donne, lascia lo studio e gli lancia il cartellino: "Mi sento presa in giro" Nella puntata di Uomini e Donne del 14 marzo, una nuova esterna di Gianmarco Steri con Cristina Ferrara. Decisa la reazione di Francesca Polizzi che, dopo aver baciato il tronista nel corso dell'ultima esterna, si aspettava un atteggiamento diverso da parte sua: "Per me era un'esterna importante, ci sono rimasta male".

A cura di Sara Leombruno

Il trono di Gianmarco Steri entra sempre più nel vivo a Uomini e Donne. Dopo aver baciato Francesca Polizzi, il tronista ha deciso di non portarla in esterna. La ragazza, quindi, ha avuto una forte reazione e ha deciso di abbandonare lo studio: "Io ho fatto una cosa importante per te e tu per una settimana fai così", ha detto. Prima di togliersi il cartellino con su scritto il suo nome e lasciarlo al tronista: "Per oggi, questa è l'unica cosa che vedrai di me".

La reazione di Francesca

Gianmarco ha ritenuto esagerato il comportamento di Francesca, Maria De Filippi, però, ha preso le difese della corteggiatrice e gli ha fatto notare: "Dal suo punto di vista, si aspettava che dopo il bacio uscissi con lei, poi ha citato Cristina, quindi ha capito che l'hai portata fuori". Gianmarco l'ha raggiunta fuori, provando a farle capire di dover accettare il fatto che, insieme a lei, ci sono altre corteggiatrici: "Non stiamo facendo un percorso io e te", le parole.

"Dopo una cosa importante, un bacio, vedo che tu per una settimana non ti fai vivo, ma secondo te non mi sento presa in giro?. Per me era un'esterna importante, ci sono rimasta male", ha spiegato Polizzi. "Io voglio conoscere altre persone", ha ribadito il tronista. Alla fine, Francesca ha deciso di non rientrare.

L'esterna tra Gianmarco e Cristina

Gianmarco e Cristina si sono avvicinati notevolmente nel corso delle ultime settimane. La napoletana ha deciso di mettere da parte l'orgoglio e dedicarsi in toto al percorso con il tronista: "Erano un po' di anni che con l'amore ci avevo lasciato perdere, sono sempre prevenuta, sono sempre restia nel trasmettere in generale. Non conoscendo una persona, tendo a difendermi in questo modo. Ma ho capito che dovevo alleggerirmi, perché mi piaci e mi interessi. Oltre questo, non c'è nulla di cui tu debba preoccuparti", ha spiegato dopo l'esterna.

Notando che Francesca non fosse rientrata in studio, però, il tronista ha chiesto a Maria dove fosse, per poi lasciarsi andare a uno sfogo: "Tutta questa situazione mi sembra troppo esagerata, io sto facendo il tronista adesso, non posso stare appresso a tutti, a me sembra tutto poco spontaneo, tutto esagerato, forse è una mia sensazione, ma a me sembra tutta una follia".