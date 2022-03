Floriana decide di rimanere all’Isola dei Famosi, Ilary Blasi: “Fai vedere chi sei” All’Isola dei Famosi, Floriana Secondi ha avuto un crollo emotivo per via del risultato del televoto e della convivenza con Antonio Zequila, arrivando a pensare di lasciare l’Honduras. Alla fine però, incoraggiata dal pubblico e da Ilary Blasi, ha deciso di rimanere ma gareggiando come singola.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Floriana Secondi ha deciso di continuare la sua avventura all'Isola dei Famosi 2022. Dopo un crollo emotivo per via del risultato del televoto, che ha preferito la coppia formata da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, la naufraga ha pensato di lasciare l'Honduras. "Non è quello che mi aspettavo", ha detto in collegamento con Ilary Blasi, riferendosi soprattutto al suo percorso in coppia con Antonio Zequila, con cui si è trovata spesso in disaccordo. Poi però, anche incoraggiata dalla conduttrice e dal pubblico in studio, l'ex vincitrice del Grande Fratello ha scelto di non abbandonare l'Honduras.

Floriana ha deciso di rimanere in gioco

Per la coppia Floriana-Zequila l'Isola dei Famosi non è finita: anche se il pubblico da casa avrebbe voluto interrompere la loro avventura, con una percentuale decisamente schiacciante rispetto agli avversari, Ilary Blasi ha fatto sapere ai naufraghi che c'è una seconda possibilità. Abbandonata Playa Acopiada, dove i concorrenti gareggiano a coppie, i due sono stati portati nella Tana dei Serpenti. Hanno affrontato una sfida con gli altri naufraghi, un tiro alla fune ancora una volta a coppie e che, ancora una volta, ha affrontato con Zequila.

Anche se il suo viso è apparso quasi rassegnato, forse è stata proprio la sfida a far riaccendere la scintilla in Floriana. Il suo percorso, d'ora in avanti, continuerà come concorrente singolo, così da permetterle di dimostrare fino in fondo il suo carattere. Ilary Blasi, a sfida finita, le chiede: "Quindi hai deciso di rimanere in gioco? Sei convinta?". Lei risponde timidamente, facendo cenno con la testa, forse ancora scossa da quanto successo: "Sì, sono convinta". "Ti facciamo un applauso, forza, adesso fai vedere chi sei", ha concluso la conduttrice per incoraggiarla ancora una volta. (Qui il video).

Il crollo emotivo di Floriana

Saputo il risultato del televoto, Floriana è scoppiata in lacrime e quando la conduttrice le ha proposto di restare sull'Isola solitaria come concorrente singola, finalmente libera da Zequila, lei sembrava non volerne sapere. "Non era questa l'esperienza che mi aspettavo: torno a casa", ha detto. La naufraga è convinta che a penalizzare il suo percorso sia stata sopratutto la vicinanza con Zequila, con cui ci sono stati spesso problemi di convivenza.

Ilary Blasi ha fatto di tutto per convincerla. "Da te non me l'aspettavo. Mi hai scritto su Instagram per due anni", ha continuato nel tentativo di non farla arrendere. Proprio l'ex gieffina, infatti, per anni aveva fatto di tutto pur di tornare di nuovo come concorrente in un reality, dopo aver trionfato in una delle prime edizioni del Grande Fratello.