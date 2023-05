Flavio Insinna conduce Musicultura: “Fabrizio Frizzi era innamorato di questo evento” Flavio Insinna sarà il conduttore di Musicultura 2023. Il presentatore succede a Enrico Ruggeri e ricorda l’amico scomparso nel 2018 che presentò ben nove edizioni dell’evento: “Proverò a tenere alta la bandiera di Musicultura”.

A cura di Andrea Parrella

Sarà Flavio Insinna a condurre le serate finali della XXXIV edizione di Musicultura. Dopo la stagione televisiva alla conduzione de L'Eredità, il presentatore romano avrà il compito di sostituire Enrico Ruggeri alla conduzione delle serate finali del Festival della Canzone Popolare e d’Autore che si terrà il 23 e 24 giugno allo Sferisterio di Macerata. A dare l'annuncio, nei giorni scorsi, il direttore artistico del Festival della Canzone Popolare e d’Autore Ezio Nannipieri.

Con un lungo messaggio Insinna ha voluto ringraziare la direzione per essere stato scelto: “L’invito che mi è arrivato quest’anno da Musicultura ha creato in me un misto di emozioni e di sensazioni incredibili… tutte positive naturalmente! È una manifestazione di cui ho sempre sentito parlare e che seguivo da lontano, sono innamorato della musica e da sempre appassionato della musica d’autore; sono cresciuto con i cantautori e con i loro testi che spesso diventano poesia. Spero di essere all’altezza dell’incarico e ce la metterò tutta perché questo è un Festival che va affrontato con grande rispetto, se solo penso che sono 34 anni che produce artisti e canzoni di grande livello (come Avion Travel, Gian Maria Testa, Cristicchi, Mirkoeilcane, La Rappresentante di Lista), se solo penso che i primi firmatari dell’esperienza di Musicultura sono stati Fabrizio De André e il poeta Giorgio Caproni, già mi tremano le gambe…nel frattempo, poi, sono entrati nel comitato artistico dei grandissimi della musica e della cultura, artisti e personalità di cui ho enorme stima (Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Dacia Maraini, ad esempio).

Inoltre il ricordo dell'amico Fabrizio Frizzi, che della manifestazione fu conduttore per ben nove edizioni: "E poi ultimo ma non ultimo, ho un’emozione in più ad entrare nel mondo di Musicultura, se penso a tutte le volte che Fabrizio Frizzi mi parlava di questa realtà così bella, pura e divertente… si era letteralmente innamorato di Macerata e del Festival e io con un pizzico di imbarazzo ma con grandissima felicità, mi butterò nella mischia e proverò a tenere alta la bandiera di Musicultura”.