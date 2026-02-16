Fiorello chiama Celentano per Sanremo: “Il paese ha bisogno di te su quel palco, solo tu puoi darci rassicurazioni”

Durante la puntata di oggi de La Pennicanza, Fiorello ha rivolto un messaggio diretto ad Adriano Celentano. Lo showman siciliano ha abbandonato per un momento il tono leggero che caratterizza il programma radiofonico per lanciare un appello che ha il sapore della richiesta ufficiale: il Molleggiato deve tornare al Festival di Sanremo.

L'appello in diretta su Rai Radio2

Nel corso della trasmissione andata in onda dalle 13:45 su Rai Radio2, Fiorello ha fatto il suo endorsement: "Io non so Adriano se tu stia ascoltando la radio ma questo paese ha bisogno di te, ha bisogno di vederti, ha bisogno di rassicurazioni e solo tu ce le puoi dare da quel palcoscenico lì", ha dichiarato rivolgendosi idealmente al maestro Celentano.

Lo showman non si è limitato a una richiesta generica, ma ha chiamato in causa direttamente anche Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival. "Non so se tu sia nei piani di Conti, ma qualora non ci fossi io spero che tu possa entrare dentro questi piani perché gli italiani ti vogliono! Vorremmo Adriano su quel palco!", ha aggiunto Fiorello, lasciando trasparire tutta l'urgenza di vedere il Molleggiato tornare all'Ariston.

Le parole di Fiorello hanno un peso

Non è la prima volta che Fiorello si fa portavoce di desideri collettivi nel mondo dello spettacolo, ma questa volta il messaggio assume una valenza particolare. L'appello arriva in un momento in cui il Festival di Sanremo si prepara a vivere una fase idealmente conclusiva con Carlo Conti al timone, dopo la scorsa stagione da record. La presenza di Celentano potrebbe rappresentare quel collegamento tra passato e presente. Non solo, potrebbe anche essere una sorta di assicurazione sull'attesa da ripagare per uno spettacolo che, al momento, resta incerto nonostante i grandi nomi già annunciati.