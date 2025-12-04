Finale X Factor 2025, Lauro dopo la lite con Gabbani: “Un fraintendimento”, ma l’espressione racconta altro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Durante la finale di X Factor, in onda su Tv8 in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli il 4 dicembre, Achille Lauro e Francesco Gabbani sono tornati a parlare sul palco della lite avvenuta una settimana fa, quando i due avevano discusso al termine di un’esibizione di PierC. All’origine del confronto c’erano stati i “saltelli” del giovane talento della squadra di Gabbani sul palco, una manifestazione di entusiasmo che Lauro gli aveva consigliato di contenere nelle esibizioni future. Gabbani, palesemente in disaccordo, aveva alzato il tono della discussione, suggerendo a PierC di non permettere a nessuno di dirgli come comportarsi sul palco e di non reprimere le proprie emozioni. Lauro, con fare irriverente, era sembrato prenderlo in giro, e PierC, ottenuto il microfono dalla conduttrice Giorgia per commentare, si era sciolto in lacrime di fronte al loro scontro.

La precisazione di Achille Lauro sulla lite con Gabbani

Questa volta, approfittando del medley portato sul palco da PierC — saltelli compresi sulle note di Bohemian Rhapsody — Lauro ha preso la parola per complimentarsi con il finalista e tornare sul confronto della settimana precedente. “C’è stato un fraintendimento, PierC è un grandissimo artista”, ha precisato. Subito dopo ha ceduto la parola a Gabbani, che ha rivelato come tra loro ci fosse stato un chiarimento dopo la puntata e che quell’episodio fosse ormai alle spalle. Tuttavia, l’espressione sul volto di Lauro e il fatto che non abbia mai rivolto lo sguardo verso il collega sembravano raccontare tutt’altro.

Gli artisti scelti da Lauro e Gabbani per la finale

Alla finale di X Factor partecipano gli ultimi concorrenti rimasti in gara, rappresentando entrambe le squadre di Lauro e Gabbani. Per la squadra di Achille, a contendersi la vittoria è EroCaddeo. Per Gabbani, invece, è in finale proprio PierC, il giovanissimo cantante per il quale il giudice aveva già speso il suo X Pass durante le selezioni, manifestando stima costante nel corso di tutto il talent show. Le altre due finaliste sono Rob, per Paola Iezzi, e Delia, per Jake La Furia.