video suggerito

“Facciamo cagarissimo”: la battuta sui militari di Luciana Littizzetto fa arrabbiare il colonnello Paglia La battuta di Luciana Littizzetto sul riarmo europeo e i militari italiani ha fatto arrabbiare il colonnello Paglia, che perse una gamba a Mogadiscio nel 1993: “Di fronte a Donne ed Uomini, che con onore indossano l’Uniforme, bisogna solo inchinarsi”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Facciamo cagarissimo". La battuta di Luciana Littizzetto sui militari italiani, durante il suo consueto spazio televisivo sul Nove da Fabio Fazio, ha fatto arrabbiare il colonnello Gianfranco Paglia. Nel 1993, il militare perse l’uso della gamba a Mogadiscio, durante l’operazione “Checkpoint Pasta”. Al Tempo ha commentato: "Rispetto la signora Luciana Littizzetto come donna e come artista. Ammiro la sua sottile ironia ed il fine sarcasmo. Ma credo che esiste un limite che non dovrebbe essere sconfinato e che di fronte a Donne ed Uomini, che con onore indossano l’Uniforme, bisogna solo inchinarsi

Che cosa ha detto Luciana Littizzetto sui militari italiani

Il contesto è ovviamente quello del dibattito sul riarmo europeo. La Littizzetto ha letto una lettera aperta all'indirizzo della presidente dell'Ue Ursula von der Leyen. Sugli italiani ha detto:

Noi italiani non siamo capaci di fare le guerre, facciamo cagarissimo a combattere, guardando i libri di storia si vede che, da Caporetto alla campagna di Russia, fino alla Grecia, sono più le volte che abbiamo perso, i nostri soldati ce li vedi a usare un bazooka, al massimo sanno giocare alla playstation. Con 800 miliardi ci paghi il ponte sullo stretto, ma tra Palermo e Cagliari. Ursula, ma sei sicura di fare l’esercito europeo? Ti diamo l’idea di una falange compatta?

Che cosa ha detto il colonnello Paglia

La risposta del colonnello Paglia dalle colonne del Tempo: "Rispetto la signora Luciana Littizzetto come donna e come artista. Ammiro la sua sottile ironia ed il fine sarcasmo. Ma credo che esiste un limite che non dovrebbe essere sconfinato e che di fronte a Donne ed Uomini, che con onore indossano l’Uniforme, bisogna solo inchinarsi. È vero che per spettacolo ed audience si deve dire ciò che la gente vuol sentir dire, ma non funziona sempre così. Prendere come esempio l’europarlamentare Roberto Vannacci lo trovo altrettanto irriverente rispetto a dei signori Generali che fanno parte delle nostre Forze Armate. E che meritano apprezzamento per tutto quello che fanno per la nostra Nazione. È ingiusto – dice ancora il tenente colonnello Medaglia d’oro – alterare la realtà nell’affermare che i nostri militari hanno perso più che vinto. La storia dice altro. E ci sono anche battaglie che se è vero che abbiamo perso come ad El Alamein, abbiamo ricevuto l’onore delle armi per il coraggio dimostrato ed è questo che fa la differenza. Si può perdere in tanti modi ma i nostri lo hanno sempre fatto con grande onore".