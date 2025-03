video suggerito

Luisa Ranieri: "Italia Paese maschilista. Ferragni ha sbagliato, ma a Fedez è stato perdonato molto di più" Luisa Ranieri intervistata da La Repubblica ha commentato gli ultimi fatti di attualità e dopo aver definito l'Italia un paese maschilista, ha fatto l'esempio dei Ferragnez: "Lei ha sbagliato, senza dubbio, ma con tutto quello che succede in giro non si può trattarla come fosse un'assassina", le parole.

A cura di Gaia Martino

Luisa Ranieri in una lunga intervista a La Repubblica ha parlato dei suoi ruoli al cinema e della sua bellezza che non le è mai importata: "Nella vita ho sempre voluto che mi dicessero ‘brava'", le parole. L'attrice napoletana ha poi rilasciato qualche commento sull'attualità. In particolare ha definito l'Italia una Paese maschilista tirando in ballo l'esempio Ferragnez: "Chiara Ferragni ha sbagliato, ma a Fedez è stato perdonato molto di più".

Le parole di Luisa Ranieri sui Ferragnez

Per Luisa Ranieri l'Italia è un Paese maschilista – "Avoja", il commento – e a tal proposito, nell'intervista con Repubblica, ha fatto un esempio: "Prenda Fedez e Ferragni. Lei ha sbagliato, senza dubbio, ma con tutto quello che succede in giro non si può trattarla come fosse un’assassina. A lui è stato perdonato molto di più". Alla domanda "Le donne sono discriminate nel cinema?", ha poi aggiunto:

C'è tanto da fare ma non mi piace la narrazione del vittimismo. Penso che ognuna di noi possa fare qualcosa nel suo piccolo. E tutte insieme molto di più. Si può fare un percorso fatto di no anche senza proclami. Il problema del vittimismo è che dopo un po’ diventa un rumore di fondo. Non ti sentono più, sei meno efficace. Bisogna fare più che dire.

Poi, su Giorgia Meloni che si fa chiamare "presidente", ha aggiunto: "Sono sicura che Meloni non sia contro le donne, ma forse non vuole essere chiamata “la presidente” perché pensa me vulit sminui’. È vittima di un retaggio culturale anche se magari è convinta di no".

"Non mi interessa essere bella, voglio essere autonoma. Non come Melania Trump"

"Non mi interessa essere bella. Non perché voglia fare la finta modesta, so di essere bella, ma non ne ho alcun merito. Nella vita ho sempre voluto che mi dicessero ‘brava'": con queste parole Luisa Ranieri ha risposto alla domanda riguardante i commenti del suo pubblico sulla sua bellezza. "Quando era ragazzina mia madre non mi ha mai detto quant’ si’ bell’. Mi ha sempre detto: costruisci la tua indipendenza economica perché lì sta la libertà. Ed è così" ha continuato prima di citare il caso di Melania Trump: "Tu puoi essere sposata a un uomo ricchissimo, avere gli agi più grandi, ma se non sei autonoma resti sotto schiaffo. Guardi Melania Trump, l'immagine della tristezza. Mi fa tenerezza, la libertà non si può comprare".