Faccia a faccia tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, interviene Maria: “Vi sembra normale?” Nella lite tra Aurora Tropea e Armando Incarnato nella puntata di Uomini e Donne oggi si è inserito anche Riccardo Guarnieri: tra i due Cavalieri però si è scatenata un’accesa lite proseguita con un faccia a faccia. Maria de Filippi ha riportato l’ordine: “Ma vi sembra normale? Ora basta”.

Continua la querelle tra Aurora Tropea e Armando Incarnato nello studio di Uomini e Donne oggi, venerdì 28 aprile 2023. Nella discussione si è inserito anche Riccardo Guarnieri e i due Cavalieri si sono affrontati in un faccia a faccia: Maria de Filippi ha riportato ordine in studio.

Le accuse di Aurora Tropea contro Armando Incarnato

Aurora Tropea e Armando Incarnato non sono mai andati d'accordo ma dopo le ultime accuse della Dama i rapporti si sono inaspriti ancora di più. Attraverso alcuni audio fatti ascoltare a Gianni Sperti, sarebbe emerso che il Cavaliere non ha intenzione di costruire alcuna storia d'amore al di fuori del programma. "Tu cerchi informazioni per screditare la mia persona", le parole di Incarnato in studio. "Portami le prove, io le ho portate" ha continuato la Tropea, sicura che il napoletano sfrutti Uomini e Donne solo per visibilità.

L'acceso scontro tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri

"Delle tue lacrime non me ne frega niente, avevi 4 foto con un manager" ha esordito Guarnieri prima che Armando si avvicinasse faccia a faccia. "Allontanati" ha chiesto Riccardo, "Tu stai attento per come parli, fai attenzione" ha continuato Incarnato. I due Cavalieri si sono avvicinati al punto che sono intervenuti i presenti per separarli: "Ha calpestato le mie lacrime dopo la mia lettera d'amore. L'unica cosa che doveva fare era creare una storia d'amore e non l'ha fatto. Tu hai attaccato anche una signora qui solo per il lavoro che faceva fuori", le parole di Guarnieri che urlando ha continuato a scagliarsi contro il suo rivale. "Ma vi sembra una cosa normale?" ha esordito Maria de Filippi nel tentativo di placare gli animi, "Ora basta". Aurora Tropea ha così fatto leggere i messaggi a Gianni Sperti, poi Armando Incarnato si è avvicinato a Riccardo Guarnieri per chiedergli scusa: la lite si è conclusa con una stretta di mano.