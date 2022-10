Fabio Fazio festeggia 20 anni di CTCF: “Tra tutte, l’intervista al Papa mi ha cambiato la vita” Fabio Fazio torna domani, domenica 9 ottobre, con una nuova stagione di Che tempo che fa e festeggia 20 anni di show: “Una grande avventura, arrivare a 20 anni nella tv di oggi è molto raro e difficile, è stato prima il programma della mia maturità, ora della mia vecchiaia”.

A cura di Gaia Martino

Che Tempo Che Fa è pronto a ripartire, è in programma per domenica 9 ottobre a partire dalle 20 su Rai Tre. Si tratta della ventesima edizione per Fabio Fazio, "una grande avventura molto rara e difficile: Che tempo che fa è stato prima il programma della mia maturità, ora della mia vecchiaia" ha commentato al Corriere. Per il primo appuntamento del "classico della tv" tra gli ospiti ha scelto anche Marco Mengoni, Bebe Vio, Enrico Letta e Burioni, Mara Maionchi ha preso invece il posto di Orietta Berti. Fazio ha raccontato di essere grato al suo programma: "Sono tanti i momenti da ricordare, mi ha fatto imparare tante cose".

I 20 anni di CTCF per Fabio Fazio

Fabio Fazio al Corriere si è detto fortunato di aver avuto l'opportunità di crescere insieme a Che tempo che fa, intervistando grandi nomi noti a livello mondiale, "Gorbaciov, Obama, Bill Gates, premi Nobel, il mio mito Walter Bonatti, star hollywoodiane e scrittori". Ma l'intervista che gli ha cambiato la vita è quella a Papa Francesco andata in onda lo scorso 6 febbraio 2022: "Un avvenimento che cambia per sempre la vita, non solo professionale, di una persona". I momenti da ricordare sono tanti per il conduttore 57enne che però "per pigrizia e scelta scaramantica" non ha cura nel ricordare le cose fatte, ha raccontato, "quindi eviterò di aggiungermi alla schiera di quelli che scrivono libri di memorie e ricordi, un genere abusato che mi fa sorridere". In vent'anni oltre ai riconoscimenti, Fabio Fazio ha avuto a che fare anche con diversi attacchi, l'ultimo quando lo ha nominato Matteo Salvini in campagna elettorale – "Fazio faccia i comizi a sue spese": "Si figuri che non ero nemmeno in onda… e non mi pare che gli abbia portato molto bene". Poi ha aggiunto:

Gli attacchi della politica non fanno mai piacere soprattutto perché ci si ritrova soli. Vivo il mio mestiere con tranquillità, faccio quello che so fare e il mio riferimento è solo il pubblico. E poi nessun mestiere, in particolare questo, si può fare con il rancore. Le amarezze per mia fortuna le dimentico, un altro privilegio dell’essere smemorati.

I commenti sulla nuova edizione di Che tempo che fa

Al suo fianco nel lungo percorso di CTCF, presente ancora oggi, Luciana Litizzetto, colonna imprescindibile del programma e presenza fissa, che Fazio non cambierebbe per nessun altro volto: "Sono fedele. Luciana è il nostro perno e punto di riferimento: credo non ci sia al mondo un comico che faccia 30 performance in prime time in tv, è un caso unico". Al tavolo quest'anno al posto di Orietta Berti, trasferita a Mediaset come opinionista del GF VIP, ci sarà Mara Maionchi: "Mi piace la sua vitalità, il suo ottimismo. In un periodo di grande paura collettiva, il buonumore è una forza vitale irrinunciabile" ha commentato Fazio. Ci saranno Tullio Solenghi e Massimo Lopez che il conduttore ha descritto come "due fuoriclasse, hanno una classe fuori dal comune". Filippa Lagerback sarà ancora nello show, "la sua presenza è un regalo che lei fa a noi", su Nino Frassica ancora parole di stima: "Nel suo caso non parli di una persona ma di un genere: lui incarna il genere Nino Frassica. Non lo definirei nemmeno surreale, è oltre la realtà, ha un suo mondo che ogni volta ti sorprende".