Ezio eliminato da Amici 23, Anna Pettinelli gli ritira la maglia: “Non ho visto risultati” Anna Pettinelli decide di ritirare la maglia al suo allievo Ezio: il cantante è eliminato da Amici 23 e deve lasciare definitivamente la scuola. “Non c’è rendimento e non vedo risultati, sento la responsabilità di liberare il banco”, ha detto la coach.

A cura di Elisabetta Murina

Ezio è stato eliminato da Amici 23. Dopo avergli sospeso la maglia, Anna Pettinelli ha scelto di interrompere definitivamente il suo percorso nella scuola. Una decisione che ha sorpreso gli altri allievi ma non il diretto interessato, il quale si aspettava sarebbe successo a breve.

Ezio lascia Amici 23, la decisione di Anna Pettinelli

Dopo aver mostrato ai ragazzi il provino di un aspirante cantante, Ayle, i professori chiamano in studio la classe per una comunicazione importante. Il diretto interessato è Ezio e a parlare è Anna Pettinelli. La coach comunica la decisione di ritirargli definitivamente la maglia, alla luce del suo percorso in queste puntate e dell'assenza di progressi, nonostante le molte opportunità a disposizione:

Alla luce di quello che è successo nelle ultime puntate, devo prendere una decisione e purtroppo dalla sospensione devo passare al ritiro definitivo. Quel banco vale tantissimo per tutti i ragazzi che sono fuori e vorrebbero entrare. Nel momento in cui vedo che non c'è un rendimento e non ho visto risultati, sento la responsabilità di liberare quel banco. Hai talento ma non riesci a metterlo a frutto, purtroppo non c'è tempo e non sarebbe giusto neanche nei confronti degli altri.

Ezio torna poi in casetta e si prepara a lasciare il talent. Un addio che il ragazzo sentiva imminente, anche visti i risultati delle ultime puntate e il provino di un aspirante cantante. "Già sto lavorando, non so cosa devo fare, mi ero sentito più tranquillo. Mi è dispiaciuto che Anna ha cambiato idea", aveva detto poco prima di entrare in studio.

Cosa era successo nella puntata del 29 ottobre di Amici

Nella puntata del 29 ottobre di Amici, Ezio si è esibito con una cover del brano Easy dei The Commodores, ma non ha raggiunto il consenso dei professori. La sua coach Anna Pettinelli, infatti, ha ritenuto che la performance fosse insufficiente e ha deciso di sospendergli la maglia:

Non sono contenta del tuo rendimento, non ti vedo mai fare qualcosa con convinzione. Ti sospendo la maglia, prendo del tempo per pensare a quello che devo fare. Ti ho messo cinque, una insufficienza non è accettabile.

Il cantante non si aspettava questo giudizio e ha espresso il suo disaccordo: "Mi sono sentito molto tranquillo e leggero in questa esibizione. Non sono d'accordo". Anche Rudy Zerbi ha commentato l'esibizione, così come Giorgia, ospite in studio: "Una canzone che dice ‘mi sento figo di domenica mattina' va comunicato, tu hai un blocco nel trasmettere questa cosa, qualcosa che ti impedisce di farlo, come ha detto Giorgia". Ezio ha lasciato poco dopo lo studio senza conoscere la sua posizione in classifica.