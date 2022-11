Esterno notte di Marco Bellocchio conquista la prima serata in tv “Esterno notte” di Marco Bellocchio ha conquistato la prima serata di lunedì 14 novembre, risultando il programma più visto della serata. Il Grande Fratello Vip resta stabile.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di lunedì 14 novembre 2022 ha visto trionfare agli ascolti tv la prima delle tre puntate che compongono la serie firmata da Marco Bellocchio, ovvero "Esterno Notte" sul rapimento di Aldo Moro, e trasmessa su Rai1 con protagonisti Fabrizio Gifuni, Fausto Russo Alesi, Margherita Buy e tanti altri attori di rilievo che hanno portato sulla scena uno spaccato tragico della storia italiana. Il Grande Fratello Vip, invece, resta stabile, assestandosi come secondo programma più visto della serata, sebbene non riesca a raggiungere la soglia dei tre milioni di telespettatori. Infine, ritorno in prima tv anche per Report. La trasmissione di inchieste giornalistiche condotta da Sigfrido Ranucci supera l'8% di share ed è vista da più di un milione e mezzo di telespettatori, confermandosi come uno dei programmi di punta della terza rete della Rai.

Ascolti tv lunedì 14 novembre 2022

Nella serata di ieri, lunedì 14 novembre 2022, su Rai1 l’esordio della fiction Esterno Notte ha raccolto davanti al video 3.307.000 spettatori raggiungendo il 18.6% (primo episodio: 3.672.000 – 18.3%; secondo episodio: 2.922.000 – 19%). Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.19 – la diciassettesima puntata di Grande Fratello Vip 7 è stata la scelta di 2.770.000 spettatori segnando il 21.9% di share. Su Rai2 le ATP Finals di Tennis sono state viste da 538.000 spettatori segnando il 2.7% di share. Su Italia 1 xXx – Il ritorno di Xander Cage ha catturato l'attenzione di 1.045.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rai3 Report ha interessato 1.550.000 spettatori arrivando ad uno share dell’8.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha registrato 867.000 spettatori segnando il 5.9% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha raggiunto 443.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 la quinta stagione in prima visione free di Gomorra – La Serie segna 488.000 spettatori con il 2.6%.