Enzo Iacchetti: “Fra quattro mesi divento nonno” e poi il messaggio di Carlo Conti per Sanremo

Enzo Iacchetti è stato ospite della puntata del 19 ottobre di Domenica In. Il noto volto tv ha raccontato alcuni momenti della sua carriera, ha annunciato che diventerà nonno e ha ricevuto anche una proposta da Carlo Conti per Sanremo.

Ospite della puntata di Domenica In del 19 ottobre è stato Enzo Iacchetti. L'attore e noto volto tv si è accomodato nel salotto televisivo di Mara Venier per parlare del suo libro autobiografico ora in libreria, ma ha ripercorso anche alcuni momenti della sua carriera, ritagliandosi anche un piccolo spazio per fare un annuncio piuttosto privato: presto diventerà nonno.

L'annuncio di Enzo Iacchetti

Una notizia privata, che scalda il cuore del conduttore di Striscia la Notizia che, dopo aver visto un filmato insieme a Maurizio Costanzo e suo figlio Martino, in cui il noto giornalista ipotizzava che Iacchetti desiderasse di diventare nonno, ha annunciato: "Tra quattro mesi diventerò nonno". Per poi aggiungere: "Mia nuora è un tesoro, se lo meritano perché ci stanno provando da tanto tempo. All'inizio quasi ero un po' contento che non fosse arrivato, ma poi quando mi hanno detto che c'era, io ho pianto da solo, le corde emotive per me sono ancora tutte accordate". La bambina si chiamerà Penelope.

La proposta per Sanremo

Un'intervista, quella di Mara Venier, piena di sorprese per Iacchetti che, infatti, da sempre ha manifestato il suo desiderio di partecipare a Sanremo, avendo sempre avuto una passione per la musica ed avendo avuto l'opportunità di far ascoltare le sue cosiddette "canzoni bonsai", brani si pochi versi, solitamente ironici, con cui raccontava avvenimenti quotidiani o lanciava riflessioni. Negli anni non sono mancati tentativi, con cantautori che hanno scritto per lui come Guccini o presentando brani insieme ad altri artisti: "Evidentemente la mela marcia dovevo essere io" ha detto scherzando, prima di ascoltare il messaggio di Carlo Conti: "Enzino vuol fare Sanremo? Le iscrizioni sono aperte, se hai qualcosina…Manda pure". Iacchetti, quindi non perde occasione: "Ma è uno scherzo dai. Ma devo scrivere una canzone d'amore? Ma se facessi una canzone bonsai, ma impegnata? Carlo ti chiamo per vedere se è vero, anche perché Scherzi a Parte lo fanno dall'altra parte".

Il ricordo di Anna Marchesini

Tra i tanti momenti della carriera di Iacchetti, rievocati durante l'intervista, ce n'è uno particolare che scava nel passato del noto volto tv e riprende un vecchio programma televisivo girato insieme ad Anna Marchesini. L'attore ha sempre raccontato di aver avuto un debole per lei: