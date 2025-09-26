Enzo Avitabile si commuove parlando della moglie: “Quando è morta pensavamo di non essere più una famiglia”

Enzo Avitabile, ospite a La Volta Buona su Rai1, si è commosso parlando della scomparsa prematura di sua moglie Maria. Il musicista ha poi parlato delle sue figlie, Connie e Angela, capaci di rialzarsi dopo una perdita così devastante.

Ospite della puntata de La Volta Buona di venerdì 26 settembre è stato Enzo Avitabile, accompagnato dalle figlie Connie e Angela. Il musicista ha parlato di un periodo molto delicato della sua vita, quando ha perso sua moglie, Maria, scomparsa a causa di un tumore, più di vent'anni fa.

Enzo Avitabile si commuove ricordando la moglie Maria

Enzo Avitabile è uno degli artisti napoletani più amati di sempre, la sua musica è portatrice di emozioni e tradizione, ma nei suoi brani c'è anche il racconto di ciò che ha vissuto, dei suoi dolori, come quello per la scomparsa della moglie Maria, malata di tumore. È Caterina Balivo che, infatti, gli chiede di raccontargli come ha vissuto il periodo successivo alla scomparsa prematura della sua Maria, quando sia Connie che Angela erano ancora piccole per affrontare una perdita così grande e devastante:

Rifare una famiglia. Ci siamo detti non siamo più una famiglia, ma cercheremo di ricostruirla, quindi io ho cominciato, e devo tanto ad una persona speciale che è Andrea il mio manager, mi ha fatto ricostruire tutta la vita. Abbiamo suonato nel mondo, mi ha fatto ricercare la musica e ancora oggi portiamo avanti un messaggio, faremo un concerto bellissimo in Africa.

Il cantante ha poi parlato della forza che negli anni hanno maturato le sue figlie, ormai delle donne adulte e realizzate che, però, non hanno seguito le sue orme, preferendo dedicarsi a tutt'altro invece che al mondo dell'arte, infatti Angela lavora come chimica, mentre Connie è una biologa. Avitabile ha quindi ha speso parole d'orgoglio nei loro confronti elogiando la loro capacità di farsi forza: