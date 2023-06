Enrico Silvestrini contro il Love Mi: “Fedez è il divulgatore della mer*a, disagiati senza cultura” Enrico Silvestrin non ha amato Love Mi, per niente. E l’ex veejay di MTV non ha tardato a farlo sapere, condividendo in diretta il suo pensiero su Twitter: “Fedez è il divulgatore della mer*a di questo paese. Gia che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti. Disagiati senza cultura”.

Enrico Silvestrin non ha amato Love Mi, per niente. E l'ex veejay di MTV non ha tardato a farlo sapere, condividendo in diretta il suo pensiero su Twitter. In pieno stile Conte, ha fatto nomi e cognomi, indirizzando le sue invettive a Federico Lucia, il padrone di casa su Italia 1: "Stammer*a andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della mer*a di questo paese. Gia che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti. Disagiati senza cultura".

"Ecco cosa succede quando normalizzi la mediocrità, quando seppellisci le alternative" ha proseguito, "quando pensi solo al minimo risultato con il minimo sforzo. Grazie a tutti per lo sforzo congiunto. Paese senza alcuna visuone e senza alcun futuro". Enrico Silvestrin ha parlato al "pubblico con l'Autotune" che stava affollando Piazza del Duomo a Milano per il consueto appuntamento con il Love Mi organizzato da Fedez per la raccolta fondi destinata a sostenere l’Associazione Andrea Tudisco OdV che, da 26 anni, opera con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini. A chi, quindi, gli ha chiesto di donare invece di criticare, ha risposto seccamente: "Qua c’è da donare a quelli in piazza".

Silvestrin non si è lasciato fermare dai numerosi commenti che sono pervenuti sotto i suoi tweet, alcuni in sostegno del suo pensiero e altri meno, soprattutto provenienti da chi gli ricordava l'esperienza al GF Vip come punto di non ritorno per poter criticare la qualità della musica e, addirittura, dell'intero Paese. In effetti, nel 2018 la decisione di partecipare al reality di Alfonso Signorini non depose a suo favore, nonostante la rivendicazione successiva della sua attività come divulgatore musicale sul suo canale YouTube.